Маленький школьник из Индии, который сломал мусорник в классе, растрогал сеть недетским поступком: как он исправил ошибку

В школе в Нагаленде (Северо-Восток Индии) маленький ученик случайно разбил мусорный бак в классе. Инцидент могли не заметить учителя и одноклассники мальчика, однако он ответственно отнесся к ситуации. Школьник на следующий день принес из дома новый мусорник и исправил свою ошибку.

Подобный поступок стал уроком не только для мальчика, но и для его одноклассников. Школьник показал пример мышления, где признание своей ошибки и ее исправление становится самым большим уроком, что растрогало пользователей сети.

В комментариях они отмечали, что благодаря таким поступкам дети учатся поддерживать чистоту вокруг, а также, это говорит о достойном воспитании и хорошем образовании от учителей.

"Родители и ребенок заслуживают аплодисментов".

"Это на самом деле признак хорошего воспитания".

"Иногда самые мощные уроки приходят в классы, держа мусорный бак в руках, обучая ответственности, не говоря ни слова".

Напомним, в США от детей ожидают, что они будут ложиться спать в 19:00 в собственной комнате, посторонние не могут касаться чужих сыновей и дочерей, а также запрещено, чтобы мальчики и девочки ездили в машине без автокресла. Зато в Индии у людей совсем другое представление о воспитании. Об этом рассказала мама четырех девочек Кристен Фишер, которая переехала из США в Индию. По ее словам, в индийских семьях малыши гуляют до 22:00 и они часто спят вместе с родителями до 10 лет.

Кроме того, в этой культуре посторонние люди могут брать чужих детей на руки, не спрашивая разрешения. Мальчикам и девочкам не нужны идеальные условия, зато они нуждаются в настоящих родителях. Женщина отмечает, что воспитание детей в другой культуре добавило ей сознания к тому, какие ценности она передает своим дочерям.

