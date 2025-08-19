Дети хамят, родители требуют, а профессионального развития почти нет: аналитик назвал недостатки частных школ в Украине
Украинский аналитик Николай Малуха объяснил, почему большинство учителей государственных школ не спешат покинуть эту работу и перейти работать в частные школы. По его мнению, есть три основные причины.
По словам эксперта, среди них: еще более сложная коммуникация с родителями, хамское отношение детей и меньший шанс профессионального развития. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Как говорит Малуха, несмотря на то, что зарплата в частных заведениях выше, не так много учителей соглашаются покинуть преподавание в государственной школе и пойти работать в частную.
"Например, в Ирпене учитель в обычной школе при нагрузке 1,5-2 ставки зарабатывает 15-20 тыс. грн, тогда как в частной на обычной ставке – 25-30 тысяч", – объясняет он и далее описывает причины, почему учителя предпочитают оставаться в государственных школах:
Ниже Малуха более подробно расписывает третий пункт, указывая, что в государственных школах учителя должны постоянно проходить обучение и повышать свою категорию, чего практически нет в частных заведениях. Кроме того, в обычных школах присутствует мотивация детей участвовать в разного рода олимпиадах и соревнованиях – соответственно учителя занимаются подготовкой учеников, тем самым не теряя свой уровень знаний.
