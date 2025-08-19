Дети хамят, родители требуют, а профессионального развития почти нет: аналитик назвал недостатки частных школ в Украине

Украинский аналитик Николай Малуха объяснил, почему большинство учителей государственных школ не спешат покинуть эту работу и перейти работать в частные школы. По его мнению, есть три основные причины.

По словам эксперта, среди них: еще более сложная коммуникация с родителями, хамское отношение детей и меньший шанс профессионального развития. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как говорит Малуха, несмотря на то, что зарплата в частных заведениях выше, не так много учителей соглашаются покинуть преподавание в государственной школе и пойти работать в частную.

"Например, в Ирпене учитель в обычной школе при нагрузке 1,5-2 ставки зарабатывает 15-20 тыс. грн, тогда как в частной на обычной ставке – 25-30 тысяч", – объясняет он и далее описывает причины, почему учителя предпочитают оставаться в государственных школах:

Если в обычной школе коммуникация с родителями – один из самых сложных элементов работы (они всегда чем-то недовольны и считают, что на их вопросы и звонки учителя должны отвечать в 22:00), то в частной – это в разы хуже. Родители детей из частных школ не воспринимают любую критику и замечания в отношении их детей, даже требуют, чтобы им ставили более высокие оценки, чем дети заслуживают; хамское отношение к учителям со стороны детей; профессиональное развитие учителей лучше обеспечивает государственная школа (как это ни странно).

Ниже Малуха более подробно расписывает третий пункт, указывая, что в государственных школах учителя должны постоянно проходить обучение и повышать свою категорию, чего практически нет в частных заведениях. Кроме того, в обычных школах присутствует мотивация детей участвовать в разного рода олимпиадах и соревнованиях – соответственно учителя занимаются подготовкой учеников, тем самым не теряя свой уровень знаний.

