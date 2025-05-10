Почему детям сейчас сложнее учиться, чем 10 лет назад: объяснение нейропсихолога

Нейропсихолог Оксана Манзюк рассказала, почему детям сейчас сложнее учиться, чем 10 лет назад. По мнению эксперта, речь не о лени, а о реальности.

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В своем блоге в социальной сети Instagram психолог назвала пять причин, которые влияют на современных детей. А также дала советы, как можно повлиять на эту проблему.

Меньше движения – слабее мозг

Эксперт объясняет, что раньше дети больше были в движении, а сейчас много их свободного времени занимают гаджеты. Это становится причиной того, что детский мозг не созревает, и как следствие – отсутствует сосредоточенность.

Информационная усталость

"Детский мозг тонет в потоках контента", – говорит Манзюк. Это влияет на то, что в голове не задерживается новая информация, а внимание распыляется.

Постоянный стресс

Из-за повышенной нагрузки секциями, сложной программой в школе и завышенных требований от социума, по мнению нейропсихолога, ребенок живет в состоянии выживания, а не развития.

Плохой сон

Если ребенок весь вечер проводит в гаджете – он не отсыпается.

Сенсорный сбой

По словам эксперта, у большинства современных детей работает только зрительная система, в то время, когда другие не развиваются.

Советы, как повлиять на эту проблему:

Психолог советует добавить как можно больше активных игр, убрать пользование гаджетами перед сном, приучать ребенка к тишине и порядку и всегда поддерживать его, ведь обучение – это шаг в будущее, а не борьба.

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