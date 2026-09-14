Дети ходят в ясли, зараженные коксаки и другими инфекционными заболеваниями, чтобы "наработать иммунитет": украинка поразила фактами о Франции

Украинская телеведущая Инна Шевченко рассказала о шокирующих фактах про детские сады во Франции. Так, женщина отдала сына на адаптацию в учреждение образования и на второй день заметила, что с ним играл мальчик, зараженный вирусом Коксаки. Сначала она подумала, что это были укусы комаров, однако когда спросила у воспитательницы, та подтвердила, что ребенок болен.

В посте в Instagram Шевченко отмечает, что во Франции больного ребенка не изолируют, даже температура не является поводом оставить мальчиков или девочек дома. В этой стране считают, что дети все равно будут сталкиваться с вирусами, болеть и таким образом формировать иммунитет.

"Мы снова пришли на адаптацию, сели на пол, Матис начал играть, а мы увидели мальчика, который был весь в каких-то прыщиках. Сначала я подумала: может, комары, может, расчесал, всякое бывает. Но воспитательница совершенно спокойно говорит: "Это "рука-нога-рот". Очень заразная вирусная болезнь. Мы с мужем просто ошеломились. Я сразу спрашиваю: "А сколько этот мальчик уже болеет?" А воспитательница: "Не знаю". И вот тут я уже вообще застыла. Я не знаю, возможно, я чего-то не понимаю во французском подходе, но в голове было одно: "Как это – не знаю?" Ты же воспитательница в группе, где сейчас находится ребенок с очень заразной инфекцией. И у тебя сейчас два новых ребенка с родителями на адаптации – кроме нас был еще 9-месячный мальчик. И ты не считаешь нужным проанализировать ситуацию и предупредить новоприбывших?" – написала Шевченко.

После нескольких дней адаптации в детском саду сын телеведущей заболел вирусом Коксаки. У мальчика поднялась температура выше 39°, и он отказывался от еды. Поскольку в их городке не было педиатра, им пришлось ехать в другой. В конце концов, когда они добрались до больницы, им сказали, что это всем известный вирус, однако все показатели в норме, и посоветовали лечиться дома. Однако больше всего в этой ситуации украинку удивило то, что их не предупредили о больном ребенке. Ведь именно родители должны решать, стоит ли приводить на адаптацию в группу, где есть больные дети.

"С одной стороны, я понимаю французский подход: невозможно изолировать детей от каждого вируса, а ясли – это место, где дети неизбежно будут болеть. Но мне очень не хватает одного простого момента — предупреждения родителей. Просто сказать: "В группе сейчас есть ребенок с такой-то болезнью". А дальше уже каждая семья сама решит, хочет ли она сегодня приводить ребенка. Потому что вопрос для меня не в том, чтобы создать стерильные ясли, где никто никогда не заболеет. Это просто невозможно. Мне хочется иметь информацию и возможность самой принимать решение. Мы пришли на адаптацию со здоровым Матисом, провели в яслях буквально несколько часов — и через несколько дней у нас поднялась температура до 39°, ночную поездку в Авиньон, болезненные язвы во рту и несколько дней, когда даже обычное питье стало проблемой", — отметила Шевченко.

Напомним, что во Франции у школьников предусмотрен двухчасовой перерыв, во время которого они могут пообедать, поиграть или отдохнуть, а затем вернуться к занятиям. Уроки начинаются в 8:30, а заканчиваются в 16:30, однако благодаря длительному перерыву день не кажется утомительным.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала актриса Анна Кузина, которая вместе с маленьким сыном уехала во Францию. По её словам, в младших классах у детей почти нет домашних заданий, самое большее — повторить слова или решить несколько примеров.

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