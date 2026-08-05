Два часа перерыва и минимум домашки: украинка раскрыла поразительный факт о школах во Франции

Во Франции у школьников есть двухчасовой перерыв, во время которого они могут пообедать, поиграть или отдохнуть, а затем вернуться к занятиям. Уроки начинаются в 8:30, а заканчиваются в 16:30, однако благодаря длительному перерыву день не кажется утомительным.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала актриса Анна Кузина, которая вместе с маленьким сыном уехала во Францию. По ее словам, в младших классах у детей почти нет домашних заданий, максимум – повторить слова или решить несколько примеров.

"Здесь нет этой постоянной муштры: звонок, урок, следующий урок. Занятия начинаются в 8:30, а уже в 11:30 у детей двухчасовая перемена. Они спокойно обедают, гуляют, играют, отдыхают, а потом снова возвращаются к занятиям. Да, уроки заканчиваются только в 16:30, но благодаря этой длинной паузе день не кажется изнурительным. Еще меня приятно удивило, что в младших классах почти не задают домашних заданий. Если и задают, то совсем немного – повторить слова или решить несколько примеров", – рассказала Кузина.

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Интересные факты об обучении в школах Франции

Вместо привычных цифр или букв в лицеях и колледжах используется шкала до 20 баллов. При этом получить оценку выше 16 чрезвычайно сложно.

Занятия часто проходят парами по 1 или 2 часа вместо классических 45 минут.

Перед выпуском все ученики старших классов обязательно изучают философию и сдают по ней сложный экзамен.

Среда (или суббота и среда) во многих начальных школах – выходной или сокращенный день, который посвящают творчеству и спорту.

Этапы образования

Начальная школа (École primaire) охватывает детей в возрасте от 3–6 до 11 лет (включая малышей в детском саду и 5-летних в начальной школе).

детей в возрасте от 3–6 до 11 лет (включая малышей в детском саду и 5-летних в начальной школе). Колледж (Collège) включает вю среднюю школу первой ступени продолжительностью 4 года, где обучаются подростки в возрасте от 11 до 15 лет.

вю среднюю школу первой ступени продолжительностью 4 года, где обучаются подростки в возрасте от 11 до 15 лет. Лицей (Lycée) — старшая школа продолжительностью 2–3 года (общее, технологическое или профессиональное направление), которая завершается сдачей экзамена на получение степени бакалавра.

Как известно, в колледжах Франции, где учатся дети в возрасте от 11 до 14 лет, действует правило, запрещающее пользоваться мобильными телефонами. В то же время в этой стране профессиональные фотографы должны получать разрешение на съемку каждый раз, и оно не может быть действительным на весь год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в частной школе Франции учителя на перемене плавают в бассейне, а дети в 2 года ходят в музей.

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