Учителя работают всего 4 дня в неделю, а на перемене плавают в бассейне: факты о частной школе во Франции, которые могут вас удивить

Бассейн на перемене, три выходных в неделю и обед с сыром – именно так выглядит работа учителя в частной школе во Франции. По крайней мере, так ее описывает уроженка Казахстана по имени Лора, которая преподает английский язык ученикам начальных классов на Лазурном побережье.

Видео дня

В своём Instagram женщина рассказала, как устроена работа в школе, в которой она трудится. И некоторые детали действительно впечатляют.

Женщина приехала во Францию учиться семь лет назад, едва зная язык, но сумела обосноваться, вышла замуж за французского гражданина и начала работать. Сменив несколько профессий, она оказалась на должности учительницы, и впечатления о работе у Лоры сложились самые лучшие.

Школа работает по двуязычной программе: утром дети учатся на английском, после обеда – на французском. "Поражает, как быстро старшие дети начинают свободно разговаривать на английском, даже если они из полностью франкоговорящих семей", – написала Лора.

Главные истории дня

Отдельно она отметила систему экскурсий, которую назвала одним из самых увлекательных способов обучения. По словам учительницы, дети отправляются в интересные места хотя бы раз в месяц, начиная с 2-3 лет. "Мы ездим на экскурсии почти каждый месяц, и их разнообразие всегда меня удивляет: библиотеки, музеи, ботанические сады, пожарные станции, фермы, прогулки на лодке", – описала она этот опыт.

Лора также похвасталась, что в ее школе есть бассейн, и пользоваться им могут не только ученики, но и учителя во время перерыва. "Это просто спасение, когда каждое лето на юг Франции приходит жара", – рассказала она.

Рабочий график у женщины тоже нестандартный. Она работает 34 часа в неделю, но организовала для себя все так, чтобы укладываться в четыре дня в неделю. "Это означает, что мои рабочие дни начинаются в 8:00 утра и обычно заканчиваются около 17:30. Дни длинные, но иметь три выходных подряд – это, безусловно, прекрасная награда", – пояснила Лора.

Школьная столовая, по словам женщины, работает по классической французской схеме: на обед подают три блюда – закуску, основное блюдо и десерт. "Хлеб подают к каждой трапезе, и всегда есть выбор сыров. Очень по-французски, правда?", – написала она.

Лора также отметила, что в ее школе отмечают не только французские праздники, но и знакомятся с мировыми традициями через соответствующие торжества. В календаре есть и Китайский Новый год, и Хэллоуин, и американский День благодарения. "Я искренне верю, что воспитание детей, представляющих разные культуры, языки и происхождение, делает нас гораздо более открытыми миру", – убеждена учительница, которая сама является иммигранткой во Франции.

Ранее OBOZ.UA публиковал рассказ мамы-украинки о том, чем её поразила старшая школа в Англии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!