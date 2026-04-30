'Мы попали в другую реальность'. Украинка назвала 5 фактов о старшей школе в Англии, которые ее удивили

Украинка, чьи дети начали учиться в Англии, поделилась своим опытом и рассказала, чем местная старшая школа отличается от украинской. По ее словам, разница оказалась впечатляющей.

Видео дня

Женщина по имени Евгения, которая воспитывает пятерых детей и сама работает в английской школе, поделилась опытом в своем TikTok. "Мы будто попали в другую реальность", – призналась она.

Прежде всего Евгению удивил подход к учебным предметам. В Англии подростки сами формируют свою образовательную траекторию – определяют, какие предметы хотят изучать, а не изучают полный набор дисциплин, как это принято в Украине. "Они выбирают только те, которые нужны для будущей профессии", – отметила она.

Не менее разительным отличием для нее оказалась роль учителя. "Авторитет учителя здесь строится не на страхе, а на уважении", – объяснила женщина. По ее словам, педагог выступает наставником, а "не пугает, не кричит и не давит".

Третьим важным аспектом стала самостоятельность, которой учат школьников. Достаточно взрослых учеников готовят к самостоятельной жизни, перекладывая на них ответственность за собственное обучение. "Планирование, дедлайны, ответственность – все на них", – отметила украинка, добавив, что учителя не вмешиваются через родителей в случае проблем.

Отдельное внимание она обратила на внешний вид учеников – ему в Англии уделяют особое внимание. В каждой школе есть собственная форма с эмблемой, и ее обязательно носят ежедневно.

И наконец, после 16 лет подростки получают свободу выбора дальнейшего пути. Они могут определить, чего они хотят – остаться в школе, пойти в колледж или начать профессиональный путь. По словам женщины, система подстраивается под ребенка, а не наоборот.

Сравнивая подходы Евгения признала, что не может точно определить, какая система лучше. И спросила мнения у своих подписчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!