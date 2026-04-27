'Какая связь тебе нужна с ребенком, когда он грызет гранит науки?' Украинская учительница рассказала об опыте Германии в борьбе с гаджетами

Если подход к образованию в Украине не изменится – в частности по использованию смартфонов на уроках и отношению к учителям – страну может ждать настоящее образовательное бедствие. Об этом заявила украинская учительница Юлия Смаль, которая сейчас работает в Германии и сравнивает опыт двух систем.

О своем опыте она рассказала на личной странице в Facebook. По словам педагога, ключевое отличие между украинскими и немецкими школами заключается в четких правилах и уважении к учителю. "Я защищена. Я чувствую себя защищенной", – отметила Смаль, описывая работу в немецкой школе. Там действует полный запрет на использование телефонов во время обучения – они остаются в шкафчиках до конца учебного процесса и исключений для детей не делают даже для связи с родителями. "Какая связь тебе нужна с ребенком, когда он грызет гранит науки?", – пожаловалась преподавательница.

Смаль также обратила внимание на ответственность за нарушение правил. Например, за попытку снять видео учителя без разрешения в Германии предусмотрены серьезные санкции. "Если бы какому-то ребенку пришло в голову снять и выложить видео со мной, он бы вместе со всей семьей получал бы штраф, социальные работы", – объяснила она.

Отдельно учительница описала ситуацию, когда ученик распространил ложную информацию о ней. Реакция администрации была мгновенной. "Ученик получил предупреждение, что за распространение ложных слухов об учителе будет иметь запрет на посещение школы", – поделилась педагог.

В то же время в Украине, по словам Смаль, ситуация противоположная. "Учитель в Украине – последний униженный неудачник, человек, не достойный уважения", – отметила она. Из-за этого, а также влияние гаджетов, дети все чаще теряют мотивацию и руководствуются принципом "мне это никогда не будет нужно, у меня есть телефон".

По убеждению учительницы, без изменения подходов – как в использовании технологий, так и во взаимоотношениях между родителями, учениками и учителями – последствия могут быть критическими. "Если в Украине отношение к учителю не поменяется, будет большое образовательное бедствие", – подытожила Смаль.

