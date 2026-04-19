Школьники не могут вести разговор, критическое мышление ослабевает: учителя предупредили о рисках использования ИИ

Использование молодежью инструментов на основе искусственного интеллекта, в частности чат-ботов, влияет на их способность поддерживать разговор. Такие данные следуют из результатов нового британского опроса.

Видео дня

Как пишет издание Metro, двое из трех учителей средней школы (66% опрошенных) считают, что у их учеников ухудшилось критическое мышление из-за новых технологий. Примечательно, что это почти вдвое больше, чем среди учителей начальных классов, которые придерживаются такого же мнения. Такие данные привел Национальный образовательный союз Великобритании (NEU).

Во время исследования, проведенного в феврале 2026 года, педагоги рассказывали профсоюзу, что дети все чаще воспринимают алгоритмы как "друзей". Как следствие, у них уменьшается потребность общаться между собой.

Большинство чат-ботов работают так: пользователь вводит текст в строку на телефоне или ноутбуке, а модель, которую называют генеративным ИИ, отвечает за считанные секунды. Один учитель английского языка и член NEU, который не участвовал в опросе, рассказал Metro, что все домашние задания в его школе сдают онлайн, и это делает списывание с ChatGPT "очень простым". "Даже когда учеников просят писать ответы от руки, некоторые сначала генерируют текст через ИИ, а потом просто переписывают его", – рассказал собеседник издания.

Учитель пожаловался, что дети могут легко воспроизвести сказанное преподавателем на уроке (он даже сформулировал это словами "повторить, как попугай"). А вот с формированием собственной аргументации у них уже сложнее.

Именно таким образом ситуацию описала часть опрошенных учителей. При этом 76% из участников исследования рассказали, что сами ежедневно пользуются инструментами ИИ – это больше, чем в прошлом году, когда этот показатель составлял 53%.

Опрошенные 9 400 педагогов применяют такие инструменты для создания учебных материалов (61%), подготовки уроков (41%), административных заданий (38%) и проверки работ (7%). "Мы недавно пробовали проверять некоторые работы с помощью ИИ, но результаты были настолько неточными, что от этого решили отказаться", – отмечает член NEU.

В следующем году в британских школах планируют ввести "ИИ-тьютора". Он будет призывать учеников быть более внимательными. Правительство планирует ввести таких помощников до конца 2027 года.

По словам представителей власти, инструменты на основе искусственного интеллекта могут сэкономить время учителям и помочь подстроить обучение под индивидуальные потребности для более 450 тысяч детей из неблагополучных семей. Такие дети часто отстают от сверстников, имеющих репетиторов.

Чиновники работают над созданием такого инструмента вместе с учителями, технологическими компаниями и ИИ-лабораториями. Система, которая должна получиться в результате, должна будет дополнять очное обучение, а не заменять его. В США, где учебные программы часто определяются на уровне штатов и округов, некоторые школы уже внедрили чат-боты в образовательный процесс. Исландия же объявила первый в мире национальный пилотный проект по использованию ИИ в образовании. Страна предоставила учителям даже в отдаленных школах доступ к боту Claude от Anthropic.

Алекс Рассел, генеральный директор Bourne Academy Trust, который объединяет школы в Хэмпшире, Лондоне и Суррее, также призывает британских учителей активнее пользоваться ИИ. По его словам, многие школы после определенных сомнений начали применять машинное обучение, чтобы уменьшить нагрузку – с этой проблемой сталкиваются многие педагоги. "В начале многие чуть ли не оправдывались за использование ИИ: "Я не списывал, честно". А теперь люди открыто говорят об этом", – говорит Рассел. Он отметил, что ИИ уже стал частью реальности и все это понимают, хотя в профессии в целом ощущается определенная тревожность и неравномерное внедрение новых технологий.

NEU также выяснила, что почти половина школ (49%) вообще не имеют никакой политики по использованию ИИ – ни для учителей, ни для учеников. При этом менее чем одна школа из шести предлагает ученикам репетиторство. Часто причиной становится нехватка средств или персонала. Дети из более состоятельных семей значительно чаще имеют доступ к этой услуге.

Либби Гиллс, бывшая учительница и основательница исследовательской организации EdTechnical, считает, что ИИ-репетиторы могут стать решением этой проблемы. "ИИ позволяет обеспечить поддержку, очень близкую к такой помощи, но за значительно более низкую цену. Это означает, что школы, которые не могут позволить себе полноценную программу очного репетиторства, получат возможность давать неограниченные ИИ-консультации каждому ребенку, которому это нужно", – объясняет Гиллс. По ее словам, для многих школ вопрос стоит не в выборе между ИИ и замечательным частным репетитором, а в выборе между ИИ и отсутствием какой-либо помощи.

Поскольку современные школьники станут первым поколением, которое растет рядом с ИИ, важно, чтобы эти технологии были частью учебной программы. "Когда ученики используют универсальные чат-боты вроде ChatGPT без четкой структуры – просто чтобы получить готовые ответы – растет беспокойство из-за так называемой "когнитивной разгрузки"", – говорит Гиллс.

При этом она объяснила, что исследования уже показывают, что при использовании таких инструментов ученики демонстрируют лучшие результаты. Но, если забрать у них ИИ, потому что дети полагались на его ответы, а не использовали его для развития собственного понимания, тогда результаты ухудшаются.

Впрочем, не все британские учителя убеждены в эффективности таких подходов. Только 14% поддерживают планы правительства по внедрению ИИ-репетиторов для учеников из уязвимых групп. "ИИ-репетиторы – это пустая трата времени, по крайней мере для гуманитарных предметов", – считает член NEU. По его мнению, бот может объяснить, почему решение уравнения неправильное, а вот проверить сочинение он уже почти не способен.

Издание также обратилось за комментарием к правительству. В ответе, который пришел журналистам, говорится, что своей задачей власти видят разрыв связи между социальным происхождением и успехом. По мнению британских официальных лиц, внедрение ИИ-инструментов для обучения может этому поспособствовать – расширить доступ к индивидуальной поддержке, которая обычно доступна только привилегированным, для каждого ребенка, который в ней нуждается. "Ни одна технология не должна заменять базовые знания и дисциплинарное мышление, которые готовят учеников к жизни. Но мы также должны подготовить детей к миру, где цифровые технологии играют ключевую роль", – говорится в тексте ответа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!