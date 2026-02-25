Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Исследование выявило наибольшую опасность искусственного интеллекта для высшего образования

Искусственный интеллект (ИИ) представляет серьезную угрозу для экосистемы высшего образования, ведь подрывает доверие, прозрачность и сущность учебного процесса. Согласно результатам исследования Питтсбургского университета (США), бесконтрольное внедрение интеллектуальных помощников в академическую среду приводит к возникновению чувства тревоги и недоверия у студентов. Наибольшая опасность заключается в том, что ИИ размывает границы ответственности и лишает соискателей образования необходимых усилий, которые должны формировать профессиональную компетентность.

Из-за того, что чат-боты используют естественную речь, студентам становится трудно понять, кто именно предоставляет им обратную связь – живой преподаватель или ИИ-ассистент. Кроме того, в вузах возникают ситуации, когда педагоги используют ИИ для разработки заданий, а студенты – для написания ответов. Таким образом, ставится под сомнение целесообразность оценивания и возникает необходимость внедрения новых норм авторства, информирует The Conversation.

Более того, чрезмерное использование ИИ приводит к опасной ситуации, когда студенты, вместо того, чтобы самостоятельно учиться, развивать собственные компетентности и генерировать идеи, делегируют эти этапы чат-ботам.

Кроме образовательных рисков, ИИ также представляет угрозу конфиденциальности и безопасности студенческих данных, которые фиксируются в системах при рассмотрении заявок, закупок и оценке институциональных рисков. Хотя интеллектуальный помощник способен эффективно выполнять рутинную работу, его неконтролируемое внедрение в гибридные системы грозит превратить образование в процесс, лишенный человеческого опыта и критического мышления.

Наиболее существенные изменения могут произойти с системами, которые будут выглядеть меньше как ассистенты, а больше как агенты. Подобные инструменты могут освободить время для работы, которая сосредоточена на человеческих способностях. Это будет означать, что педагоги смогут преподавать в общем смысле, но большая часть обучения может быть передана системам, оптимизированным для эффективности и масштабирования.

Так, в исследованиях траектория указывает на системы, которые могут все больше автоматизировать исследовательский цикл. В частности, в некоторых отраслях уже есть роботизированные лаборатории, которые работают непрерывно, автоматизируя значительную часть экспериментов. На первый взгляд, это выглядит привлекательно, однако университеты – это не информационные фабрики, а системы практики, где молодые ученые учатся преподавать и исследовать, участвуя в самой работе.

Это же касается и студентов. Ведь, если ИИ может предоставлять объяснения, черновики или решения, у соискателей образования будет возникать желание перекладывать сложные части на интеллектуального помощника. Зато именно такая деятельность приводит к интеллектуальному росту.

Исследователи считают, что в мире, где работа со знаниями становится все более автоматизированной, университеты должны задаться вопросом, чем высшее образование обязано студентам и ученым в начале карьеры. Ответы будут определять не только то, как будет внедрен искусственный интеллект, но и то, каким станет современный университет.

