Гаджеты убивают мозг детей. Поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован "минусовый" IQ

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
2,3 т.
Гаджеты убивают мозг детей. Поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован 'минусовый' IQ

Поколение Z (рожденные между 1997 и началом 2010-х годов) стало первым в истории, которое имеет когнитивные отставания из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе. Так, современные подростки демонстрируют худшие показатели памяти, внимания, грамотности, способности решения проблем и общего уровня IQ, чем предыдущие поколения столетия назад.

Видео дня

Интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что молодежь проводит больше времени в школе, чем дети в XX веке, информирует Daily Mail. Причины, как уверяют ученые, связаны с увеличением объема обучения, которое сейчас осуществляется с помощью образовательных технологий, включающих гаджеты.

Гаджеты убивают мозг детей. Поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован "минусовый" IQ

По словам австралийско-американского нейронаучного Джареда Куни Горвата, современная молодежь отстает, ведь человеческий мозг никогда не был запрограммирован учиться из коротких отрывков, увиденных в Интернете, и читать короткие предложения. Так, более половины времени, которое подросток не спит, тратится на то, чтобы смотреть в экран. Он отмечает, что люди биологически запрограммированы учиться у других людей, а не листать ленты в смартфонах в поисках коротких сводок.

Эксперты объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов. Гаджеты нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, памяти и концентрации внимания.

Речь идет не о плохом внедрении, недостаточном обучении или необходимости для лучших программ в школах. Ученые заявили, что сама технология не соответствует тому, как наш мозг естественным образом работает, развивается и хранит информацию.

Гаджеты убивают мозг детей. Поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован "минусовый" IQ

Согласно данным исследования мозга и поведения, когнитивные способности начали стабилизироваться и даже снижаться примерно в 2010 году. По словам ученых, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость детей значительно снижается.

Мониторинг охватил 80 стран и показал шестидесятилетнюю тенденцию к ухудшению результатов обучения, поскольку все больше технологий попадает в классы. Дети, которые используют компьютеры только пять часов в день именно для школьных заданий, получили заметно более низкие баллы, чем те, кто редко или никогда не использовал технологии на уроках.

Многие подростки не осознавали своих трудностей и на самом деле гордились своим якобы интеллектом. По словам Горвата, большинство молодежи чрезмерно уверены в своей сообразительности. Однако, отмечает ученый, чем умнее себя считают люди, тем глупее они на самом деле.

Гаджеты убивают мозг детей. Поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован "минусовый" IQ

"Что делают дети на компьютерах? Они просматривают информацию. Поэтому вместо того, чтобы определять, что мы хотим, чтобы делали наши дети, и направлять образование на это, мы переосмысливаем образование, чтобы оно лучше соответствовало этому инструменту. Это не прогресс, это капитуляция", – сказал Горват.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что известный нейробиолог объяснил, как гаджеты влияют на IQ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!