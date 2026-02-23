Гаджеты убивают мозг детей. Поколение Z стало первым в истории, у которого зафиксирован 'минусовый' IQ

Поколение Z (рожденные между 1997 и началом 2010-х годов) стало первым в истории, которое имеет когнитивные отставания из-за чрезмерной зависимости от цифровых технологий в школе. Так, современные подростки демонстрируют худшие показатели памяти, внимания, грамотности, способности решения проблем и общего уровня IQ, чем предыдущие поколения столетия назад.

Интеллект поколения Z снизился, несмотря на то, что молодежь проводит больше времени в школе, чем дети в XX веке, информирует Daily Mail. Причины, как уверяют ученые, связаны с увеличением объема обучения, которое сейчас осуществляется с помощью образовательных технологий, включающих гаджеты.

По словам австралийско-американского нейронаучного Джареда Куни Горвата, современная молодежь отстает, ведь человеческий мозг никогда не был запрограммирован учиться из коротких отрывков, увиденных в Интернете, и читать короткие предложения. Так, более половины времени, которое подросток не спит, тратится на то, чтобы смотреть в экран. Он отмечает, что люди биологически запрограммированы учиться у других людей, а не листать ленты в смартфонах в поисках коротких сводок.

Эксперты объяснили, что люди эволюционировали, чтобы лучше учиться лицом к лицу с учителями и сверстниками, а не с экранов. Гаджеты нарушают естественные биологические процессы, которые способствуют глубокому пониманию, памяти и концентрации внимания.

Речь идет не о плохом внедрении, недостаточном обучении или необходимости для лучших программ в школах. Ученые заявили, что сама технология не соответствует тому, как наш мозг естественным образом работает, развивается и хранит информацию.

Согласно данным исследования мозга и поведения, когнитивные способности начали стабилизироваться и даже снижаться примерно в 2010 году. По словам ученых, как только страны широко внедряют цифровые технологии в школах, успеваемость детей значительно снижается.

Мониторинг охватил 80 стран и показал шестидесятилетнюю тенденцию к ухудшению результатов обучения, поскольку все больше технологий попадает в классы. Дети, которые используют компьютеры только пять часов в день именно для школьных заданий, получили заметно более низкие баллы, чем те, кто редко или никогда не использовал технологии на уроках.

Многие подростки не осознавали своих трудностей и на самом деле гордились своим якобы интеллектом. По словам Горвата, большинство молодежи чрезмерно уверены в своей сообразительности. Однако, отмечает ученый, чем умнее себя считают люди, тем глупее они на самом деле.

"Что делают дети на компьютерах? Они просматривают информацию. Поэтому вместо того, чтобы определять, что мы хотим, чтобы делали наши дети, и направлять образование на это, мы переосмысливаем образование, чтобы оно лучше соответствовало этому инструменту. Это не прогресс, это капитуляция", – сказал Горват.

