До 13 лет запрещено. Франция объявила о жестком решении по телефонам в школе

В колледжах Франции, где учатся дети от 11 до 14 лет, с января 2025 году будет действовать правило запрета пользования мобильными телефонами. Оно уже введено в первых 200 школах.

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Министерство образования Николь Беллубе назвала такое решение "цифровым перерывом", ведь гаджет оставляется учениками на входе в школу, передает Francetvinfo. Таким образом, руководство государства планирует противодействовать насилию в интернете и уменьшит влияние цифровых технологий на подростков.

Комиссия по использованию цифровых девайсов рекомендовала родителям не давать детям от 3 до 11 лет смартфоны. В то время как в 13 лет им можно приобрести мобильный телефон без интернета и доступа к социальным сетям. В то же время, только с 15 лет подростки смогут пользоваться соцсетями, не распространяющими оскорбительный или травматический контент.

По словам специалистов, подростки должны больше быть на улице, играть со сверстниками, бегать. В то время как гаджеты могут вытеснять эти потребности.

Кроме того, продавцам смартфонов рекомендовано добавлять надпись, что товар не подходит для детей младше 13 лет, а операторами мобильной связи создавать пакетные предложения для подростков и взрослых.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему мобильные телефоны в классе – всегда плохая идея.

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