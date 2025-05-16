'А когда же вы учитесь?' Как происходит фото- и видеосъемка детей в школах Польши, Швеции, Франции и Австралии

В прошлом году среди украинцев вызвало ажиотаж сообщение учительницы начальных классов Татьяны Гребенюк относительно количества фото- и видеоотчетов в школе. Так, педагог удивилась тому, когда ее коллеги успевают учить детей, ведь они фотографируют почти каждый шаг школьников и выкладывают это в сеть. По ее словам, учителя так увлеклись этим делом, что якобы устраивают соревнования.

Видео дня

На ситуацию также обратила внимание и образовательный омбудсмен Надежда Лещик, которая призвала органы управления образования не требовать от педагогов фото- и видеоотчетов, ведь это нагружает учителей. Кроме того, прежде чем снимать детей, школы должны получить разрешение от родителей.

Украинцы поддержали такую инициативу, в том числе и из пониманий безопасности в нынешнее время. Более того, они подчеркнули, что со стороны родителей это выглядит как недоверие к педагогам.

Незадолго до этого, в сети разгорелась дискуссия относительно съемок детей во время уроков. Так, общественный деятель и волонтер Дана Яровая рассказала, что репетитор снимал на камеру ее сына, чтобы показать маме, что ребенок во время занятия отвлекается на видеоигры. Кроме того, педагог предлагал прислать и видео других детей, чтобы убедить женщину, что они такого не делают.

Волонтер напомнила, что, согласно законодательству Украины, учитель не имеет права делать на уроке фото и видео детей без согласия опекуна. В частности, в статье 10 Закона Украины "Об охране детства" сказано: "Разглашение или публикация любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается".

Разъяснения дала и юрист Лилия Орел, которая указала, что проводить фото- и видеосъемку в школах можно только с согласия человека. В то же время скрытое видеонаблюдение разрешается исключительно правоохранительным органам на основании решения суда. Эксперт указала, что снимать без согласия нельзя и учителей.

Образовательный омбудсмен в заметке в Facebook рассказала о правилах, которые действуют в школах за рубежом.

В Польше киносъемка, запись голоса и фотосъемка запрещены без согласия родителей, ребенка и администрации.

В Швеции также необходимо получать согласие родителей и руководства. Но, если администрация согласовала съемку, родители могут заснять только своего ребенка. До 13 лет согласие за школьников дают родители, после - ученики могут делать это самостоятельно.

Во Франции профессиональные фотографы должны действовать по определенному кодексу, а разрешение на съемку нужно получать для каждого раза и оно не может быть общим на весь год.

В Австралии каждый штат имеет отдельные правила, согласно которым учебные заведения должны получать согласие родителей и четко определяют использование персональных устройств для съемки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что видео подготовки украинских учителей к аттестации возмутило сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!