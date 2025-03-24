Имеет ли право репетитор или учитель записывать видео с учеником: украинцев возмутил пост волонтера-мамы трех сыновей

В сети разгорелась дискуссия из-за поста общественного деятеля и волонтера Даны Яровой, которая рассказала, что репетитор во время занятия снимал на камеру ее 15-летнего сына. Педагог аргументировал свои действия тем, что хотел показать маме, что ребенок во время занятия отвлекается на видеоигры.

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Об инциденте Яровая рассказала на своей странице в Facebook. По ее словам, репетитор также предлагал отправить ей видео других школьников, чтобы показать, что они не отвлекаются.

Волонтер напомнила, что, согласно законодательству Украины, учитель не имеет права делать на уроке фото и видео детей без согласия опекуна. В частности, в статье 10 Закона Украины "Об охране детства" сказано: "Разглашение или публикация какой-либо информации о ребенке, который может причинить ему вред, без согласия законного представителя ребенка запрещается".

"Мои объяснения, что я не давала письменного согласия на запись моего ребенка, и не хочу видеть видео других детей, и что права моего ребенка и меня, как опекуна, были нарушены, было воспринято как личное оскорбление. Объяснение, что я не знаю, где он потом будет использовать эти видео, потому что я публичное лицо также не были восприняты. Понимание, что человек нарушил действующее законодательство Украины и моральные нормы, не произошло", – написала она.

Образовательный эксперт Виктор Громовой отреагировал на инцидент и отметил, что нельзя производить фото-фиксацию или видеозапись урока без согласия родителей учеников. Кроме того, нельзя это делать учащимся без согласия учителя.

Ранее юрист и психолог Лилия Орел объясняла нюансы фото- и видео-съемок в школах. Так, согласно статье 307 Гражданского кодекса Украины, это можно делать только с согласия человека.

В то же время скрытое видеонаблюдение разрешается исключительно правоохранительным органам из решения суда.

Видеонаблюдение за работниками на рабочем месте разрешается только при наличии их письменного согласия. Если работодатель хочет внедрить видеонаблюдение, то должен выдать специальный приказ, ознакомить с ним работников и разместить предупредительные знаки в помещениях, где ведется видеонаблюдение.

Орел добавила, что кабинет, классная комната, аудитория и т.д. считаются рабочим местом педагогического работника, поэтому никто не имеет права осуществлять фото- или видеосъемку при выполнении им профессиональных обязанностей без его согласия.

Под подписью Даны Яровой украинцы согласились с тем, что детей нельзя снимать без их согласия, но не все педагоги это соблюдают. В качестве примера приводили Германию, где родители должны отдельно подписывать документ о согласии или несогласии на съемку ребенка.

Если педагоги нарушают правила, получают большой штраф.

Я учитель. Совершенно с вами согласна. Без согласия – это нарушение закона. В Германии, например, отдельно подписывается документ, где вы указываете, согласны на это или не согласны. Не дай Бог, сфотографировать или снять видео без разрешения. Придет такой штраф, что никогда больше не захочется.

Удивительно, что репетитор так поступил. Он человек свободный – не складываются отношения с учеником (мы все люди), всегда можно отказаться, признать, что не получилось.

Но вот по поводу школ (публичных мест), думаю, что может и не плохо было бы иметь видеонаблюдение. Воровство, моббинг, буллинг, провоцирование, порча вещей, потерянные вещи, конфликты между детьми и учителями. Это могло бы изменить ситуацию. Только продумать, как и где хранить эти записи, чтобы никто посторонний не имел доступа.

Беда в том, что вы не понимаете, что практически любую видеоконференцию можно записать без ведома участников. И ее можно сколько угодно использовать без вашего ведома. Хотите не иметь нежелаемых видео материалов с ребенком, проводите оффлайн занятия. Но имейте в виду, что и по телефону в кармане можно вас прослушивать.

Вы 100% правы на счет юридической неграмотности педагогов. Для большинства такие фото и видео отчеты для руководства - норма, и в большинстве случаев согласие родителей на это не спрашивают. Поэтому, когда украинцы попали в правовое общество, например, той же Германии, где каждый шаг ребенка сопровождается взятием у родителей множества разрешений, они были мягко говоря шокированы.

Если это школа, то запись урока может быть требованием школы (для разрешения спорных ситуаций), но одновременно учитель должен был подписать документ о неразглашении.

Как сообщал OBOZ.UA, юрист Лилия Орел объяснила, что ученики не могут фотографировать или снимать на видео учителей во время выполнения их профессиональных обязанностей без их согласия. В частности, это нельзя делать на рабочем месте педагогов, которым считается кабинет, классная комната или аудитория.

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