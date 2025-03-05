Может ли ученик фотографировать или снимать учителя на видео в школе: объяснение юриста

Ученики не могут фотографировать или снимать видео учителей во время выполнения их профессиональных обязанностей без их согласия. В частности, это нельзя делать на рабочем месте педагогов, которым считается кабинет, классная комната или аудитория.

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В то же время все участники образовательного процесса должны быть ознакомлены с правилами фото- или видеофиксации в заведении, если в нем ведется видеонаблюдение. Об этом говорит юрист Лилия Орел в Telegram.

Она отмечает, что правила внутреннего трудового распорядка должны содержать четкий порядок проведения видеонаблюдения за педагогическими работниками. В то же время скрытое видеонаблюдение разрешается только правоохранительным органам на основании решения суда.

Кроме того, съемка физического лица на фото-, кино-, теле- или видеопленку, в том числе тайная, без согласия лица может быть произведена только в случаях, установленных законом.

Заместитель директора Конотопского местного центра по предоставлению БВПД Валентина Волик на официальном сайте Министерства юстиции объясняет, что если учителя или ученики проводят фото- или видеосъемку, они должны производить ее с согласия всех участников. Кроме того, эти действия не должны мешать проведению урока или отвлекать школьников от учебного процесса.

Несмотря на это, если съемка ведется в период противоправных действий по отношению к учителю или ребенку, она может признаваться допустимой.

"Если в отношении ребенка или учителя совершаются противоправные действия и съемка ведется с целью их фиксации, такая съемка может признаваться допустимой, учитывая положения части второй статьи 32 Конституции Украины, в соответствии с которыми сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия возможно, в частности, в интересах прав человека", – отмечает Волик.

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