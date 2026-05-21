Дети и учителя общаются на русском на перемене: языковой омбудсмен Украины предложила решение проблемы

Действие украинского языка в рамках образовательного процесса должно распространяться не только на уроки, но и на перерывы, внеклассное общение, экскурсии и всю территорию заведения. Введение понятия "украиноязычная образовательная среда" на законодательном уровне (законопроект №13072 (Пипы – Корниенко) дало бы школам четкие юридические механизмы, а не оставляло вопрос языковой среды на уровне личных убеждений педагогов.

На этом отметила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью LB.ua. Она подчеркнула, что одним из самых больших вызовов в сфере образования остается "внеурочное двуязычие", когда украинский язык используется только на уроках, а на переменах дети и учителя переходят на русский.

"Мы должны прекратить дискуссии о том, является ли перерыв частью образовательного процесса. Юридически да", – сказала Ивановская.

Какие методы наказания следует ввести

Языковой омбудсмен не поддерживает карательные подходы к детям, как-то физических или снижение оценок за поведение из-за русского языка. Подобные введения она назвала путем в никуда. Она считает более действенными поощрительные механизмы:

мониторинг уровня украинского перед началом обучения;

языковые курсы для детей;

привлечение родителей к поддержке языкового развития;

создание среды, где украинский является естественной нормой.

Она также подчеркнула, что ответственность за языковую компетентность детей частично лежит и на родителях. В то же время по ее мнению, наибольший риск для школы – когда учитель демонстрирует различные языковые модели: украинский во время урока и русский вне его. По словам чиновницы, это "нивелирует весь образовательный эффект". Ивановская считает, что необходимо включить создание украиноязычной среды в критерии аттестации педагогов. Таким образом, в случае системных нарушений возможны дисциплинарные последствия – вплоть до расторжения контракта.

Сколько обращений поступило в Службу языкового омбудсмена

За 2025 год в офис языкового омбудсмена поступило 2888 обращений о нарушениях языкового законодательства. Только с начала 2026 года и до 12 мая получили 1045 обращений, из них 78 – в сфере образования. 75% жалоб были учтены и исправлены. Ивановская также поддержала идею увеличить штрафы за использование русского в десять раз, что станет "вполне рабочим вариантом для нарушителей". Сейчас первое нарушение карается штрафом 3400-5100 грн, повторное – 8500-11900 грн.

