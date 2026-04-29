В Киеве уволили учителя за русский язык на уроке: в сети дискуссия из-за видео, которое сняли школьники

Учителя одной из столичных школ уволили за русский язык во время уроков. Ролик, где зафиксировано использование педагогом негосударственного языка, сняли ученики старших классов .

Об этом сообщил представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Киеве Игорь Спиридонов. По его словам, был составлен протокол об административном правонарушении. В то же время в учебном заведении усилили контроль за соблюдением закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"В лицее будет усилен контроль за соблюдением законодательства о государственном языке, размещены соответствующие информационные материалы, в частности QR-коды со ссылкой на раздел "Подать жалобу Уполномоченному по защите государственного языка", а также приняты другие меры, чтобы подобные нарушения не повторялись. Если учитель систематически или даже эпизодически применяет русский язык во время образовательного процесса вопреки требованиям законодательства, это может быть зафиксировано учениками, родителями или другими участниками образовательного процесса", – отметил Спиридонов.

Он также добавил, что для правовой оценки не обязательно иметь длительную запись видео. По его словам, даже если нарушение зафиксировано в коротком фрагменте, этого может быть достаточно.

Пользователей сети возмутила ситуация и многие отмечали, что таким педагогам не место в учебных заведениях. В том числе и потому, что из-за таких учителей дети потом общаются на русском языке. Большинство украинцев поддержало увольнение школьного преподавателя.

"Получается, он не владел украинским языком? Как тогда его взяли на работу. Если владеет, зачем увольнять? Это важно знать, чтобы понимать глобальную проблему с рашизмом в образовании".

"А тогда удивляемся, почему киевские школьники двух слов на украинском не могут связать".

"Достаточно для всех сфер одной фразы из Конституции "Государственным языком в Украине является украинский язык", чтобы запретить использование русского языка вместо украинского в общественной жизни. Не хватает объяснения, что такое статус государственного языка".

