Дети идут в школу в 5 лет, у девочек отдельный класс, а школьный автобус стоит дороже, чем обучение: украинка рассказала об образовании в Омане

Система образования в Омане существенно отличается от европейской: дети начинают учиться с раннего возраста, в школах действуют строгие правила, а расходы на образование для иностранцев могут быть очень высокими. Однако у нее есть и немало серьезных преимуществ, убеждена украинка Анна Налакат, которая живет в этой ближневосточной стране и воспитывает там сына.

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О своем опыте Налакат рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она поделилась, что иностранцам приходится выбирать частное образование для своих детей. Существуют весьма недорогие государственные учебные заведения, но преподавание в них ведется исключительно на арабском языке, что не всегда подходит для экспатов.

Что касается дошкольного образования, женщина рассказала, что в Омане оно фактически является частью школьной системы. "Говорю „школа", потому что детский сад работает непосредственно при ней, и после его окончания ребенок просто автоматически переходит в первый класс", – пояснила она.

Обучение для иностранцев платное и довольно дорогое. "За ясли мы платили в среднем плюс-минус 17 тысяч гривен. Сейчас плата за детский сад составляет 22 тысячи гривен – это средняя цена для здешних школ", – рассказала Налакат. Она также отметила, что с каждым годом стоимость обучения растет. Она начинается примерно с суммы, эквивалентной 7 тысячам гривен, а затем постепенно увеличивается.

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Что касается начала школьного образования, то оно довольно раннее. Дети могут пойти в школу уже в пять лет. "С 5,2 года ребенок уже может пойти в первый класс", – отметила украинка. В Омане предусмотрено 12 классов, которые делятся на базовое (1-10) и среднее (1-12) образование. При этом продолжительность учебного года каждое учебное заведение определяет самостоятельно. "В нашем, например, обучение длится до 2 июля, а новый учебный год начинается уже 23 августа", – добавила она.

Кроме того, в государственных школах действует гендерное разделение. "С 1 по 4 класс мальчики и девочки учатся вместе, а с 5 класса их разделяют. При этом учителями в 1-4 классах могут быть только женщины", – рассказала Налакат.

Частные школы, по ее словам, применяют совершенно иные подходы. "Это два абсолютно разных подхода. Во-первых, родители стремятся, чтобы малыши хорошо знали английский язык, что вполне реально в частных учебных заведениях. Во-вторых, современные и открытые семьи хотят, чтобы мальчики и девочки учились вместе", – пояснила женщина.

Школьная форма, по словам Налакат, в Омане является обязательной. "Форма – это не просто одна футболка и брюки или юбка. Есть разные виды одежды, скажем так, целая капсула для разных уровней школы", – пояснила она. По словам украинки, комплект одежды может стоить более 4 тысяч гривен, хотя его качество не всегда соответствует цене. Также в школах действуют четкие требования к обуви и отдельные спортивные дни со специальной формой, что еще больше увеличивает расходы родителей.

Что касается ежедневного расписания занятий, по словам Налакат, оно существенно отличается от украинского и не всегда удобно для работающих родителей. "Ясли открываются в 06:30. Детские сады обычно работают с 07:30 до 13:00, реже – до 15:00, а уроки в школах заканчиваются примерно к 14:00. Оставить ребенка до 17:00 или 18:00 можно, но за отдельную плату. Да и такая услуга есть лишь в немногих учреждениях. Поэтому как здешние мамы работают на полную ставку – я понятия не имею. Разве что с ними живут няни", – предположила она.

Еще одна особенность – организация подвоза учеников. Практически каждая школа в Омане имеет свои автобусы и подвозит учеников, начиная с самых маленьких. "Это отдельная услуга, и суммы там, насколько я слышала, немалые – в некоторых случаях трансфер может стоить дороже, чем само обучение", – сказала женщина. В то же время она уточнила, что сама этой услугой не пользуется, ведь подвозит сына на занятия сама.

По ее словам, это связано и с особенностями инфраструктуры страны: "В этом регионе общественного транспорта практически нет – люди передвигаются либо на собственных автомобилях, либо на такси", – пояснила Налакат.

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