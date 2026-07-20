Почему дети из Индии часто попадают в Книгу рекордов Гиннеса? Украинка раскрыла интересный факт о 'месте под солнцем'

Дети из Индии часто попадают в Книгу рекордов Гиннеса, ведь они уделяют большое внимание своему образованию и всестороннему развитию. Из-за большой численности населения возникает конкуренция, и каждый пытается найти своё место под солнцем, поэтому мальчики и девочки фанатично учатся и обладают колоссальным уровнем знаний.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала украинка Анна Налакат, которая вышла замуж за индийца. Она поделилась, что в Индии есть вузы, в которые поступить практически невозможно, и никакая коррупция не поможет, ведь главное – знания. Если дети поступают в такие учебные заведения, их будущее обеспечено.

"Из-за огромной численности населения* им просто необходимо быть лучшими, чтобы завоевать себе место в вузе и в жизни в целом. Поэтому дети действительно очень образованны и разносторонне развиты. У них есть университеты, в которые почти невозможно поступить, и никакая коррупция здесь не поможет – главное, знания. Но если ты туда попал, то твоя жизнь уже обеспечена", – рассказывает Налакат.

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"Индийский подход к воспитанию несколько иной и чем-то напоминает наш. Родители более строгие и до сих пор могут прибегать к телесным наказаниям. При этом в стране очень качественное образование. Из-за большого количества населения возникает конкуренция, и каждый пытается найти свое место под солнцем. Они действительно фанатично учатся, поэтому обладают колоссальным уровнем знаний", – добавляет она.

OBOZ.UA также писал, что 14-летний Аарян Шукла, установивший шесть мировых рекордов по математическим вычислениям за один день, считает, что добиться успеха ему помогли ежедневные практики и медитации Сахаджа-йоги. Поскольку мальчик ежедневно тренируется около пяти-шести часов, готовясь к соревнованиям, ему необходимо сохранять спокойствие и сосредоточенность.

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*По состоянию на 2026 год в Индии проживает около 1,47 миллиарда человек.

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