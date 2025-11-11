Дети из состоятельных семей имеют на 40% больше шансов учиться в лучшей средней школе. Исследование

Дети из состоятельных семей получают преимущество по критериям поступления и имеют на 43% выше шансов учиться в лучшей средней школе, чем ученики из семей с низким уровнем дохода. Критерии отбора школьников, используемые большинством учебных заведений в Англии, главным образом базируются на их месте жительства и предпочтениях.

Такие результаты показало исследование Бристольского университета. Из-за того, что значительное количество учеников проживает ближе к лучшим школам, им легче добираться в учебные заведения. Тогда как дети, которые живут в более бедных районах, теряют такую возможность, информирует Рһуѕ.org.

Промежуточные результаты исследования показали, что 88% средних школ использовали географическое расположение, включая районы обслуживания и расстояние или время в пути от дома до школы, для определения того, каких учеников принимать.

Результаты исследования показали, что около 18% учащихся, имеющих право на бесплатное школьное питание (FSM-eligible), учатся в высокоэффективной школе, по сравнению с примерно 25% школьников, которые не питаются бесплатно. Исследователи отмечают, что для того, чтобы сделать поступление в учебные заведения более социально справедливым, необходимо учитывать несколько критериев:

приоритетность детей, имеющих право на обучение по FSM-eligible, к определенной квоте;

квота мест, определяемая путем голосования;

тестирование учеников и распределение каждому учебному заведению баланса школьников с разным уровнем академических способностей.

Если ученики, имеющие право на обучение по FSM-eligible, будут иметь приоритет до 15% мест в каждой школе, они смогут получить доступ к более эффективным учебным заведениям. Таким образом, средняя эффективность школ, которые будут посещать эти дети, будет на 16% выше.

По словам специалистов, такое вмешательство значительно уменьшит неравенство, которое создается районами охвата при поступлении в среднюю школу. Моделирование исследователей показало, что разрыв в средней эффективности обучения между учениками из неблагополучных и состоятельных слоев населения уменьшился на 17%, не вызвав существенных препятствий для существующего поступления в учебные заведения. Предложенная реформа может быть принята отдельными заведениями или определенными группами.

Ранее критерии поступления в школы устанавливали местные органы власти, но изменения последних лет показали, что сейчас более 90% из 3250 средних заведений решают это самостоятельно.

Семьи подают список желаемых школ, а те, у которых превышение заявок (это касается большинства лучших) выбирают учеников в соответствии с собственными критериями поступления.

В отчете было проанализировано более 550 000 учеников и около 3250 школ в 152 местных органах власти по всей Англии, рассмотрены учебные заведения в пределах досягаемости домой школьников и рассчитано среднюю эффективность этих школ для каждого ребенка. Она измеряется как средний прогресс учеников от окончания начальной школы до получения ими выпускных экзаменов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что отдых 17 минут может повысить продуктивность обучения в течение дня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!