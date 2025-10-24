Отдых 17 минут может повысить продуктивность обучения в течение дня: результаты исследования

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
186
Отдых 17 минут может повысить продуктивность обучения в течение дня: результаты исследования

Перерывы в 17 минут могут повышать продуктивность обучения в течение дня. К таким выводам пришли исследователи Кембриджского университета.

Несмотря на то, что чаще всего студенты пользуются методом, когда учатся около 25 минут, а затем делают 5-10 минут перерыва, исследователи считают, что эффективнее будет работа в течение около 52 минут, а затем делать 17-минутные перерывы. Об этом информирует Mirror.

Кроме того, ученые также обнаружили, что самые продуктивные люди во время перерывов полностью отключаются от технологий. То есть отходят от компьютера, не отвечают на электронные письма и не проверяют телефон. Вместо этого они дают себе возможность расслабиться и отдохнуть.

Еще одна стратегия, отмечают эксперты, – это выбрать эмоцию, на которой хочет сосредоточиться человек. Так, например, при эмоциях, которые могут вызвать обеспокоенность из-за каких-то проектов, лучше сосредотачиваться на желании достичь успеха, научиться чему-то новому, расширить кругозор или получить хорошие оценки.

"Правда заключается в том, что в любой момент времени каждый из нас имеет внутренний ландшафт насыщенных эмоциями, и мы можем выбрать, на какой эмоции из этого ландшафта мы хотим сосредоточиться. Теперь это не только облегчает взаимодействие с работой, но и делает саму работу более содержательной", – отмечают исследователи.

