Школы делают молодых людей более одинокими? Новое исследование показало тревожную тенденцию

Травля и другие нежелательные социальные взаимодействия в школе приводят к одиночеству детей. Кроме того, одиночество часто может быть вызвано не отсутствием связей, а присутствием нежелательных сверстников.

К таким выводам пришли астралийские исследователи Колледжа образования, психологии и социальной работы Университета Флиндерса, передает EducationHQ. Специалисты объясняют, что в отличие от пожилого возраста, молодежь часто вынуждена проводить длительное время с людьми, с которыми она не ладит. Поэтому одиночество становится не изоляцией, а ситуацией, когда подростки окружены людьми, которые заставляют их чувствовать себя в опасности.

Статистика в Австралии показывает, что примерно с 2008 года молодые люди становятся все более одинокими.

Целью исследования также было рассмотреть вопрос одиночества с точки зрения молодежи, поскольку многие типичные предположения об одиночестве заключаются в том, что оно преимущественно влияет на пожилых людей и пенсионеров. В исследовании оказалось, что молодые люди говорят об одиночестве, возникающем в результате наличия нежелательных связей. Например, школьный хулиган, учитель, с которым не ладит ученик, группа друзей, с которыми не чувствуется понимания и т.д.

Исследователи отмечают, что школы могут быть эмоционально опасными пространствами, где социальные иерархии и изоляция формируют то, как ученики чувствуют себя. Именно поэтому, по их мнению, одиночество заслуживает такого же внимания, как и буллинг в образовательной политике и практике. Оно побуждает создавать эмоционально безопасную и инклюзивную школьную среду. В частности, создание безопасных пространств в учебных заведениях может помочь уменьшить одиночество.

