Девушки, не довольные своей фигурой, получают более низкие оценки по физкультуре в школе: результаты исследования

Девочки, которые недовольны своим телом, получают более низкие оценки по физкультуре в шестом классе, тогда как ученицы с сильной уверенностью в своих физических способностях показывают лучшие результаты. Именно в этот период тело меняется во время полового созревания.

Такие данные стали известны из результатов исследования Гетеборгского университета в Швеции, информирует Рһуѕ.org. Ученые также стремились выяснить, как уроки физкультуры в первом классе взаимодействуют с представлением о своем теле у детей. Согласно выводам, мальчики и девочки, которые верят в себя, принимают более активное участие во время уроков.

"Оценка выставляется в период, чувствительный к развитию. Тело меняется с периодом полового созревания, и дети часто становятся очень застенчивыми в вопросах, связанных с телом и внешностью. Это касается как девушек, так и парней, и свидетельствует о том, что те, кто верит в себя, решаются принимать более активное участие и демонстрировать свои навыки во время уроков физкультуры", – отмечает профессор психологии Каролина Лунде.

В то же время, девушки недовольны своим телом, начинают меньше интересоваться своим физическим здоровьем, что ставит под угрозу долгосрочные цели учебной программы. Ученые пришли к выводу, что к внешности девушек могут быть завышенные требования.

По словам Лунде, школы должны помогать детям почувствовать, что их тела достаточно хороши, если нельзя убрать оценивание за уроки физкультуры. В исследовании приняли участие 450 учеников шестого класса.

