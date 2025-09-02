Каждый третий ребенок не играет на улице после школы, а пятый – в выходные: результаты британского исследования

Каждый третий ребенок не играет на улице после школы, а пятый – в выходные. Такие данные показало исследование Эксетерского университета Великобритании. Ученые проанализировали показатели 2500 школьников в возрасте от семи до двенадцати лет.

Видео дня

На основе информации из анкет, заполненных родителями детей, исследователи измерили социально-эмоциональные навыки детей, используя "общую шкалу трудностей" – инструмент скрининга, который может помочь выявить потенциальные поведенческие или эмоциональные проблемы у подростков. Игры на свежем воздухе положительно влияют на социально-эмоциональные навыки детей, информирует The Guardian.

Согласно выводам, дети, которые проводят время на улице, лучше понимают, управляют и выражают свои эмоции и поведение, а также взаимодействуют с окружающим миром и строят отношения.

Ведущий исследователь, доктор Марк Фергюсон, сказал, что существуют установленные доказательства того, что игры на свежем воздухе значительно сократились. По его словам, это вызывает беспокойство, поскольку связано с различными проблемами со здоровьем, включая ожирение, тревогу и депрессию.

Профессор Рози Макичан отметила, что исследование показывает, насколько важно для психического здоровья детей отрываться от экранов и играть на свежем воздухе после школы и в выходные.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему игры вроде Roblox вредны для детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!