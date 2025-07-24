Почему игры вроде Roblox вредны для детей: что нужно знать родителям

Раньше идея острых ощущений для детей включала посещение парков развлечений, игры с друзьями и совместные шутки. Из этого они научились невинным ценностям дружбы, радости и веселья. Теперь мальчики и девочки сидят на кроватях с телефонами в руках, играя в виртуальные игры, которые обучают их концепциям, для которых они еще слишком малы.

Видео дня

Когда дети играют в такие игры, как Roblox, они не просто взаимодействуют с алгоритмом, они "практикуют" концепции торговли, азартных игр, услуг и тому подобное. Молодой ум может считать это игрой, чем-то, чем они занимаются только в виртуальном пространстве, и поэтому многие никогда не расскажут родителям о том, что на самом деле произошло в их онлайн-играх, сообщает Тimesofindia.

Игр, какими их знали раньше, больше нет. Так, в виртуальном мире могут происходить разные сценарии, например, можно оказаться в нацистском лагере, иметь интимные отношения с учителем, воспроизводить стрельбу в школе или быть в стриптиз-клубе.

Дети могут поговорить с незнакомцем, чье настоящее имя, возраст и личность будут оставаться для них загадкой, и могут расспросить обо всей его жизни в неформальной беседе. Они также могут предложить ему встретиться без ведома родителей, сделать вид, что это их друг, или даже начать виртуальные отношения.

Как современные игры вредят молодому уму

Смещение времени

Согласно исследованию, дети в возрасте 8-12 лет тратили в среднем 2 часа 18 минут на видеоигры в 2019 году и 2 часа 27 минут в 2021 году. Опрос 2021 года среди детей в возрасте 12-18 лет показал, что 57% мальчиков и 36% девочек сообщали, что играют в игры не менее 3,5 часов ежедневно. Это время, потраченное на игры, заменяется сном, играми на свежем воздухе, чтением, обучением и другими важными делами.

Зависимость

Поскольку игроки Roblox ежедневно создают новые игры, а монетизация предлагает возможность персонализации, пользователи становятся все более зависимыми, а не скучают. Метаанализ 2022 года показал, что 8,8% подростков соответствовали критериям расстройства интернет-игр (РІІ).

Финансовая эксплуатация

Подобные игры требуют денег за персонализацию, новые боеприпасы, аватары и даже уровни, что побуждает детей требовать деньги у родителей и тратить их на них.

Азарт

Они также поощряют детей торговать и играть в азартные игры друг с другом через чат и механику. Опрос 2018 года показал, что 2865 подростков-геймеров обнаружили, что 13% играли в азартные игры онлайн.

Анонимные друзья

Открытые чаты и анонимные разговоры подвергают детей незнакомцам, в частности тем, кто может ввести их в заблуждение и манипулировать ими, побуждая к неправильным и вредным действиям. 10% девушек-подростков получали нежелательный контент сексуального характера во время игр.

Депрессия и проблемы с вниманием

Интенсивные видеоигры связаны с повышенным риском депрессии. Исследование, проведенное с участием 221 096 подростков, выявило криволинейную связь между видеоиграми и психическим здоровьем. Игры продолжительностью более пяти часов в день были связаны с повышенным риском депрессии. Кроме того, видеоигры также могут привести к недостаточному и низкокачественному сну

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