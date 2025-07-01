Дети могут умереть менее чем за 5 минут: новая опасная игра захватила TikTok

В TikTok распространяется опасная игра, которая может привести к необратимым повреждениям мозга или смерти детей менее чем за 5 минут. Она называется Blackout, или "игра в удушье" или "вызов обморока". Опасная тенденция предполагает перекрытие кислорода к мозгу, чтобы вызвать кратковременное ощущение эйфории.

Видео дня

Подростки могут душить себя сами или просить сделать это кого-то другого. Именно ощущение опасности и одобрение сверстников делает такие вызовы привлекательными для любознательных детей. Алгоритм TikTok, разработанный для продвижения интересного и трендового контента, способствовал быстрому распространению таких опасных челленджей, пишет Вітԁеfender.

Вовлечение в цифровую жизнь ребенка и открытое обсуждение онлайн-тенденций также может помочь родителям выявить и исправить такое рискованное поведение на ранней стадии. Также эксперты советуют следить за онлайн-активностью подростков и пользоваться инструментами родительского контроля. Кроме того, взрослым следует поощрять критическое мышление.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) определили предупредительные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что ребенок пытается пройти это испытание, в частности:

налитые кровью глаза;

следы или синяки на шее;

сильные головные боли;

ощущение растерянности или дезориентации после одиночества.

Недавно получил огласку трагический случай в Великобритании, где 12-летний мальчик умер при странных обстоятельствах. Его родители связывают смерть именно с этой опасной игрой. Подростка нашли с простыней на шее и несмотря на попытки, реанимировать его не удалось.

Теперь его родители выступают с призывом к другим семьям об опасности, которая скрывается в телефонах детей, передает Daily Mail. Они также требуют срочных действий для привлечения к ответственности технологических гигантов.

Другие родители тоже бьют тревогу из-за распространения подобного контента в соцсетях. Сейчас полиция проводит расследование обстоятельств смерти 12-летнего парня и проверяет его телефон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские родители забили тревогу из-за опасной игры с TikTok: что такое "Красные двери, желтые двери".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!