Украинские родители забили тревогу из-за опасной игры с TikTok: что такое 'Красная дверь, желтая дверь'

Среди подростков приобретает популярность новая опасная игра "Красная дверь, желтая дверь", из-за которой родители бьют тревогу. В частности потому, что дети могут начать плохо спать, а также взрослые боятся, что это очередной "синий кит".

Видео дня

OBOZ.UA узнал, какие правила игры, а также что говорят дети, которые в нее играли. Видео с правилами дети находят в TikTok. Участников должно быть двое, среди которых один игрок, а другой проводник. Игрок должен положить голову на колени гида, где проводник будет массировать ему виски и говорить фразу: "Красная дверь, желтая дверь, дверь другого цвета".

Кроме того, у игрока должны быть подняты руки вверх до того момента, пока он не увидит дверь. После того, как ребенок опустит руки, проводник начинает расспрашивать, что видит подросток, просит описать комнату и рассказать, есть ли кто-то там.

Если игрок видит много часов, ведущий просит выйти, ведь можно попасть в ловушку. Кроме того, нельзя встречаться с человеком в черном. Главное условие игры – вовремя разбудить игрока, чтобы он не застрял "в трансе".

Школьники постоянно снимают видео с тем, как они играют и выкладывают их в соцсетях. Дети в большинстве делятся своими историями, что они видят что-то ужасное.

"Моя подруга рассказала, что видела старую хату, с кривыми зеркалами, она убегала из комнаты с часами, но попала в другую комнату, где было много странных людей. Словом, ее едва разбудили, теперь она плохо спит. Но у нас уже почти весь класс играет в эту дверь", – рассказала 6-классница киевской школы.

Также в комментариях под видео в TikTok дети делятся, что после такой игры игрок начинает себя странно вести.

"Я была автором. Сейчас девочка каждый день видит какие-то галлюцинации и ведет иногда себя странно. Она рассказала, что ей начали сниться ужасы об этой игре. Возможно, это потому, что в игре она была около 15 раз. Я говорила, что это опасно".

"Мы уже в это играли. Всем классом. Открою вам Америку. Эти все бедные происходят из-за того, что надавливают на виски и если неправильно надавишь уже реально пропадешь в "мир другой".

"Я играла в это, никто ни в какой транс не впадает, здесь главную роль играет воображение. Я ничего не представляла и ничего не произошло. Подруга 3 минут повторяла: "красная дверь, желтая дверь, дверь другого цвета", а когда я это все представила, то реально была дверь".

"Я уже играла, там реально была дверь, какие-то часы".

"У меня друг заплакал и уже 2 дня не разговаривает".

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