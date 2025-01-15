Одна из самых популярных игрушек в Украине оказалась очень опасной: почему не стоит покупать детям лапки-антистресс

Одна из самых популярных игрушек за последнее время представляет опасность для детей. Несмотря на то, что сквиш-лапки могут успокоить, когда их переминают в руках, однако от них можно получить аллергию.

Видео дня

Об этом рассказала мама одной из школьниц в интервью Сніданок 1+1. По словам женщины, у девочки появился сильный удушающий кашель и отек носа.

"Конечно я, как любая мама, начала ее лечить. Лечились мы неделю, пошли в школу и в школе так же. У нас снова начался этот кашель, насморк. За эти три месяца как они у нас есть наше здоровье ухудшилось" причем всей семьи", – делится мама школьницы.

Тогда она наткнулась на видео, в которых рассказывали, что таба-лапки могут быть опасными. После этого женщина решила проэкспериментировать и спрятать сквиши на время. По ее словам, буквально в тот же вечер ребенок перестал кашлять, а к утру вообще не было никаких симптомов.

Врач Лариса Прохорова уверяет, что сквиши могут вызывать дерматиты, реакции со стороны органов дыхания и т.д. Она посоветовала обращать внимание на состав игрушек, ведь именно компоненты могут вызвать болезни и аллергию.

"Они влияют и на слизистые органы и на дыхание. И будет длительный кашель. Это может изменить состояние дыхательной системы. Очень важно обращать внимание на состав игрушек. Прежде всего это формальдегид – это летучее химическое соединение, оно используется в этих штуках, как как основа и она очень испаряется. Мы его вдыхаем, он может вызвать головные боли, кашель, зуд глаз. Другое такое очень опасное соединение у них это – цетулол. Там еще есть фолаты – это такой пластификатор, который дает вот эту мягкость игрушки. Он нарушает работу эндокринных органов", – уверяет эксперт.

Специалист советует тщательно выбирать таба-лапки и обращать внимание на их запах и сертификат качества, ведь именно это показывает состав игрушки и может предостеречь от опасности.

В одной из социальных сетей родители детей массово жалуются на побочные эффекты от таба-лапок. В частности, у всех членов семьи возникает насморк, кашель и другие аллергические реакции. Родители советуют прятать как можно дальше такие игрушки или вообще их выбрасывать, ведь они опасны для жизни и здоровья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему детям не нужно покупать много игрушек и как это вредит их развитию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!