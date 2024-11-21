Почему детям не нужно покупать много игрушек и как это вредит их развитию

Новое исследование ученых показало, что большое количество игрушек у детей может оказать негативное влияние на их развитие. В частности, переизбыток игрушек может подавлять творческие способности, мешать развитию основных жизненных навыков и способствовать снижению концентрации внимания.

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Результаты опубликованы в журнале Infant Behavior and Development. Ученые подчеркивают: чем меньше у детей игрушек, тем чаще они прибегают к более изобретательным и творческим играм.

Исследование провели специалисты из Университета Толедо в Огайо. Они проанализировали две группы по 36 детей в возрасте от 18 до 30 месяцев, которым нравились сеансы свободной игры с четырьмя или 16 игрушками.

Результаты показали, что малыши, у которых было всего четыре игрушки, играли в 1,5 раза дольше и проявляли больше креативности, чем те, у кого было больше игрушек. Это говорит о том, что ограниченный выбор позволяет играть более целенаправленно и творчески.

При меньшем количестве вариантов игрушек дети с большей вероятностью будут глубже вовлекаться в игру и самостоятельно придумывать варианты – например, пожарная машина может стать космическим кораблем.

"Переизбыток может подавлять творческие способности, мешать развитию основных жизненных навыков и способствовать возникновению таких проблем, как снижение концентрации внимания и усиление соперничества между братьями и сестрами. Переполненная коробка с игрушками также может привести к сенсорной перегрузке и снижению чувства ответственности за свои вещи", – говорится в работе.

Исследователи утверждают, что уменьшение количества игрушек не только увеличивает удовольствие детей, но и способствует их общему эмоциональному и психическому благополучию.

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