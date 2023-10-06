Дети, которые ходили в садик, показывают лучшие результаты обучения в школе – ГСКО

Дети, которые ходили в сады, показывают лучшие результаты в обучении по сравнению с теми, кто не имел такой возможности. Такие результаты сообщили в Государственной службе качества образования Украины (ГСКО).

Как отметил Руслан Гурак, председатель ГСКО, в эфире программы "Модуль знаний" на радио "Культура", для государства в первую очередь стоит задача, чтобы дети могли посещать учреждения дошкольного образования. Однако пока что не во всех регионах есть такая возможность.

Особенно эта ситуация касается сельских местностей, добавил Гурак, где родители не имеют возможности отправлять детей в садики. В городах же наоборот, учреждения есть, однако в них недостаточно мест. По словам руководителя ГСКО, это вызовы, с которыми работают на всех государственных уровнях.

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"На августовских конференциях мы обращались к руководителям общин и городов, чтобы они сделали все, что от них зависит, чтобы создавались дополнительные места в детских дошкольных учреждениях", – отметил Руслан Гурак.

Он также добавил, что организовать образовательный процесс и совместить его с ситуацией безопасности очень ответственно и сложно. Однако те садики, которые уже имеют укрытие, будут это делать.

Руководитель ГСКО отметил, что согласно закону Украины, родители по договоренности с администрацией садиков, могут воспользоваться формой сокращенного дня. Она предполагает посещение учреждения ребенком не весь день, а определенный период, например 4 часа.

Также Гурак посоветовал родителям и директорам садиков использовать все возможности, которые существуют сегодня, чтобы при необходимости проводить онлайн-занятия, если дети не ходят в дошкольное учреждение.

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