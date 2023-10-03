Как работает детский сад в Никополе онлайн: в сеть выложили фото

Детский сад "Дошколярик" в Никополе на Днепропетровщине работает онлайн. Ежедневно опытные воспитатели и практические психологи готовят для дошкольников интересные уроки в соответствии с расписанием, изложенным на сайте заведения.

Фото онлайн-уроков детского сада выложил в Facebook Никопольский городской совет. Там рассказали, что почти 100 воспитанников приобщаются к занятиям онлайн и более 300 просматривают материалы в записи.

Среди разнообразных материалов на сайте заведения можно увидеть видео по художественно-речевой деятельности, народоведению, безопасности жизнедеятельности, а также дошкольники имеют возможность пообщаться и с практическим психологом.

Видео дня

Кроме этого не остается в стороне и физическая нагрузка, в частности, воспитанники детского сада могут заниматься легкими упражнениями, которые готовит учитель физкультуры.

Каждый день для детей преподают 4-5 занятий, помогающих всесторонне развиваться и изучать что-то новое. Также в расписании предусмотрены флешмобы и разнообразные акции в поддержку защитников Украины.

Напомним, из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины многие заведения дошкольного образования вынуждены проводить занятия онлайн. Больше всего такая проблема касается садов, расположенных на территориях, где неподалеку ведутся боевые действия, или тех, которые не имеют укрытий.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в Украине ограничили доступ к укрытиям в детсадах.

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