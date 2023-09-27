В Украине ограничили доступ к укрытиям в детсадах: кого и когда не будут пускать внутрь

В учреждениях дошкольного образования Украины во время воздушной тревоги воспользоваться укрытием смогут только дети и воспитатели. Все остальные граждане должны идти в другие убежища.

Такую информацию сообщила Евгения Смирнова, заместитель министра образования и науки в эфире телемарафона, передает Укринформ. Она также отметила, что такой шаг в первую очередь делается для гарантий безопасности дошкольников.

"Во время учебного процесса, когда в садах находятся дети, укрытия будут закрыты для гражданского населения. И мы очень просим, пожалуйста, пользуйтесь укрытиями, рассчитанными для гражданского населения", – подчеркнула Смирнова.

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Такие изменения в законодательстве были приняты с учетом того, что родители и администрации садов неоднократно обращались в ведомство образования с требованием обеспечить безопасность, в первую очередь, воспитанникам и работникам образовательных учреждений.

Напомним, в столице по решению Совета обороны Киева доступ к укрытиям в учебных заведениях должен быть круглосуточным. В частности, киевский городской голова Виталий Кличко, отметил, что обеспечить беспрепятственное пребывание в убежищах должны главы районных администраций и руководители учебных заведений.

Однако тема беспрепятственного круглосуточного доступа к укрытиям затрагивает участников процесса обучения. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев внес предложения относительно присутствия посторонних людей в школах и ДОУ. В частности, он рекомендовал учитывать мнение родителей и педагогов в разработке алгоритмов действий в ситуациях, когда цивильные люди могут находится в помещении защитных сооружений, расположенных в образовательных учреждениях.

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