Дети, которые росли без братьев и сестер, умнее и имеют лучшее психическое здоровье: результаты исследования

Дети, которые растут без братьев или сестер, умнее, счастливее и креативнее. Такие результаты показало последнее исследование. Команда ученых из Китая использовала методы, включая визуализацию мозга, оценку поведения и опроса социально-экономических и детских травм, чтобы оценить группу из 7186 человек в возрасте от 18 до 30 лет, включая единственных детей и тех, у которых есть братья и сестры.

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Если ребенок один в семье, он менее импульсивен и зависим от вознаграждения, что связано с потребностью в одобрении со стороны других. Факторы, подвергающиеся модификации, а также материнская забота и поддержка семьи, могут влиять на большинство результатов развития мозга и поведения детей, имеющих братьев и сестер, передает New York Post, ссылаясь на результаты исследователей.

МРТ мозга участников было сделано, чтобы сравнить их серое и белое вещество, ткани, отвечающие за мышление, размышления и помощь организму обрабатывать сигналы.

Они обнаружили, что быть единственным ребенком связано с лучшим психическим здоровьем, памятью и "высшими языковыми способностями".

Другие оценки, проведенные командой, показали, что дети проявляли больше "удовлетворенности жизнью" и были более открытыми и творческими.

"Вопреки стереотипному представлению об ассоциациях между единственными детьми и проблемным поведением, мы обнаружили положительные корреляции с нейрокогнитивными функциями и психическим здоровьем. Больше экономических ресурсов в сочетании с повышенной доступностью, вниманием и отзывчивостью родителей может обеспечить прочную основу для интеллектуальной компетентности, психологического благополучия и зрелого социального поведения только детей", – пишут исследователи.

Работа ученых не учитывала внешних факторов, включая взаимодействие с двоюродными братьями или сестрами и одноклассниками, которые могли компенсировать отсутствие братьев и сестер. А также причины, почему семьи могли иметь только одного ребенка, таких как экономические факторы, бесплодие или позднее родительство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, согласно исследованию, дошкольники умнее, чем считалось.

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