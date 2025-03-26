Дошкольники умнее, чем мы думали: ученые провели исследования и были поражены результатами

Доцент Университета Монреаля (Канада) Сара Дюфур провела исследование, в ходе которого детям давали игрушечные продукты и предлагали расставить их на полках. Ученая наблюдала, как малыши от трех до пяти лет разрабатывали свои стратегии и анализировали операции, которые они использовали для классификации повседневных предметов.

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По словам ученой, в ходе исследования удалось установить, что дети способны к сложным соображениям, сообщает Рhys.org. Кроме того, при должной поддержке малыши с раннего возраста могут развивать сложное математическое мышление.

"Категоризация означает упорядочение объектов по одному или нескольким критериям. Согласно научной литературе объекты можно классифицировать путем их сортировки, классификации или группировки. Мы хотели увидеть, как дети применяют эти процессы на практике", – поделилась Дюфур.

Сортировка означает расположение объектов по порядку, например, выравнивая карандаши от самого светлого к самому темному. Классификация означает разделение объектов на основе предварительно определенного критерия, например размещение карандашей в корзинах по цвету. Группировка означает формирование множеств по общему признаку, определенному самими детьми.

Так, малыш может увидеть, что три карандаша в его коллекции синие и сложить их вместе, даже если они разных оттенков, основывая свой выбор на сходстве цветов, объяснила ученая.

Чтобы зафиксировать мышление детей в действии, Дюфур использовала игрушки, а не отвлеченные геометрические фигуры.

"Мы знаем, что дети могут манипулировать базовыми фигурами, такими как круги, квадраты и треугольники в раннем возрасте, но я хотел пойти дальше и исследовать их мышление, чтобы понять, как они строят свои классификации", – добавила она.

По словам ученой, некоторые дети чередовали между группировкой и классификацией. Когда они заметили несоответствие, откорректировали свои наборы на основе нового атрибута.

Кроме того, исследование показало, что малыши могут выйти за рамки простой бинарной классификации, разделяющей объекты на две категории: с атрибутом и без. Таким образом, дошкольники способны разрабатывать более сложные классификации и создавать несколько групп на основе различных критериев.

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