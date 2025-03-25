Почему следует читать вслух, а дроби объяснять на баскетбольной площадке: результаты исследования

Когда дети учатся и при этом параллельно используют разные органы чувств, то их мозг создает более крепкие воспоминания. Так, например, согласно исследованию, студенты, читавшие вслух запомнили 77% слов, а те, что молча – 65%.

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Кроме того, ученики, проверявшие тексты на ошибки, вычитывая их вслух, заметили на 12% больше неточностей. Такие данные получило исследование шотландского нейробиолога Брайана Матиаса, информирует Освитория. Ему удалось установить, что в одной из американских начальных школ хоровое чтение включено в изучение всех предметов. Таким образом, дети получают безопасное пространство, прежде чем перейти к самостоятельному изучению.

Также эффективным методом изучения взаимосвязи между частями и целыми становится игра на баскетбольной площадке. В частности, ученые исследовали более 200 учеников 4–6 классов. В ходе эксперимента было нарисовано 1/4, 2/4, 3/4 и 4/4 вдоль одной стороны площадки, а с другой – соответствующие десятичные значения. При выполнении броска игрок, отражавший мяч, восклицал значение, а судья считал счет на числовой дорожке. Также школьники пытались выполнить броски как можно быстрее, чтобы набрать 1,5 очка. Это улучшало их способность понимать соотношение между 3/4 и 0,75, например.

Кроме того, исследование показало, что физически активные дети улучшили свои умения работать с дробями и десятичными числами на 8–30%, превзойдя своих сверстников в умении добавлять и превращать эти дроби.

Если в школе нет баскетбольной площадки, условные отметки мелом можно нарисовать на обычной площадке или в обычном помещении использовать смятую бумагу и мусорные корзины.

Эффективным методом запоминания является также воспроизведение изученного материала благодаря рисованию. Ученые объясняют это тем, что слияние тактильной и зрительной информации укрепляет когнитивные пути, ведущие к глубоко закодированным воспоминаниям.

Чтобы улучшить запоминание у школьников, исследователи советуют дать детям возможность зарисовывать изученное. А затем создать из эскизов учеников концептуальные карты, которые помогут увязать материал и установить связи между частями изученной темы.

Также эффективность в изучении материала показывает использование телодвижений. Например, двигаться ее змея, произнося звук "ссс". Удалось установить, что такой метод помогает запоминать буквы и звуки на 34% лучше и почти вдвое увеличивать способность распознавать для изучения звуки.

Детям, изучающим новый материал, лучше пользоваться конспектами от руки, чтобы лучше его запомнить. Каждый раз, когда самогенерируемые движения включаются как стратегия обучения, большая часть мозга получает стимуляцию, объясняют ученые.

В то же время, печатание не привлекает мозговые сети так же продуктивно, как письмо.

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