Дети кричали 'ура' и обнимали учительницу: сеть покорило домашнее задание в школе на Львовщине

Учительница начальных классов Ульяна Савка из города Самбор, что на Львовщине, порадовала детей домашним заданием. Когда они его услышали, то начали кричать "ура" и обнимать педагога.

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На своей странице в Facebook она показала, как диктует детям домашнее задание по буквам, и в результате получается слово "відпочити". Видео в сети посмотрели более 30 тысяч раз.

"Записываем по буквам", – говорит Савка, и диктует: "буква В, І, Д, П, О, Ч, И, Т, И". Затем она попросила детей прочитать задание вслух.

Когда ученики поняли, что им задали, они начали кричать "ура" и побежали к учительнице обниматься. Сама же Ульяна Савка в подписи к посту поделилась мыслями, что, по ее мнению, дети, которые добросовестно работают – заслуженно отдыхают без домашнего задания.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что один из самых популярных учителей Украины объяснил, почему задает домашнее задание максимум на 15 минут.

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