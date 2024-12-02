Дети кричат, а квартира напоминает цирк? Психиатр объяснил родителям, почему это хорошая новость

Когда дети кричат и дурачатся дома, превращая квартиру в цирк, это значит, что они чувствуют себя безопасно и комфортно. В таких случаях ребята доверяют родителям и могут быть собой, ведь взрослые создали пространство, где их принимают и любят.

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Украинский папа девочки Виталий Голоунин, рассказывающий о родительстве, поделился в Instagram видео, в котором психиатр объясняет, почему важно разрешать детям шуметь. Специалист отметил, что когда ребята сдерживают свои эмоции, они не чувствуют себя безопасно.

"Почему ваши дети всегда так шумны? Есть хорошие новости. Это может означать, что вы делаете что-то очень правильно. Когда ваши дети шумны, часто это из-за того, что они чувствуют себя безопасно и комфортно. Это значит, что они доверяют окружению и людям рядом и могут быть собой. Дети сдерживают эмоции, когда не чувствуют себя в безопасности", – рассказывает специалист.

Он замечает, что когда дети энергичны рядом с родителями, это значит, что они находятся в пространстве, где их принимают и любят. Более того, по заверению эксперта, шумность – это способ экспериментировать с голосом, идеями и креативностью.

Поэтому, когда родители позволяют детям проявлять такие эмоции, они укрепляют их уверенность во взрослении. Более того, как уверяет психиатр, если дом напоминает цирк, это означает, что взрослые создали поддерживающую и любящую среду, в которой ребята могут свободно быть собой.

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