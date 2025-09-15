Дети начали общаться, смеяться и шутить: британские звезды призвали полностью запретить телефоны в школах

Актеры, писатели, певцы, спортсмены и другие известные люди Великобритании обратились к правительству с призывом запретить смартфоны в школах. Некоторые из них утверждают, что мобильные телефоны вызвали эпидемию психических заболеваний у детей.

Звезды в открытом письме к премьер-министру Киру Стармеру и министру образования Бриджит Филлисон отметили, что большинство учебных заведений полагаются на детей, чтобы они самостоятельно "противостояли соблазну", с которым приходится бороться и взрослым. Они считают, что это несправедливо. Об этом информирует The Guardian.

Знаменитости начали кампанию "Образование без телефонов". Среди участников актер Стивен Грэм, боксер Фрэнк Бруно, певец Уилл Янг, писатель Джонатан Гайдт, актриса, лауреат премии "Оскар" Кейт Уинслет.

Учителя одной из школ, где был введен запрет телефонов, отметили, что дети стали больше общаться с глазу на глаз, смеяться и шутить.

В то же время, согласно проведенному исследованию, только 11% школ страны ввели полный запрет на смартфоны или требуют, чтобы ученики оставляли их в хранилище на весь день.

Исследование, проведенное в апреле 2025 года показало, что хотя 90% учебных заведений имели определенные ограничения на использование телефонов, только 3,5% запретили смартфоны на территории школ, и только 7,9% требовали от учеников сдавать свои телефоны на весь день.

В правительстве заявили, что школы имеют право на запрет телефонови их будут поддерживать в таком решении.

"Школы уже имеют право запрещать телефоны. Исследование уполномоченного по вопросам детей показывает, что 99,8% начальных школ и 90% средних школ уже имеют политику, ограничивающую использование мобильных телефонов. Мы поддерживаем директоров школ в принятии необходимых мер для предотвращения нарушений порядка, подкрепленных четкими инструкциями, а также ввели лучшую защиту детей от вредного контента через Закон о безопасности в Интернете", – говорится в заявлении.

