Запрет смартфонов в нидерландских школах показал неожиданные результаты

Запрет смартфонов в нидерландских школах улучшил учебную среду, а ученики стали более сосредоточенными и имеют лучшее социальное взаимодействие друг с другом. Почти две трети средних школ просят школьников оставлять свои телефоны дома или класть их в шкафчики.

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Согласно результатам исследования, 75% участников образовательного процесса сообщили о том, что детям стало легче сосредоточиться, 59% отметили улучшение социальной среды, а 28% указало на улучшение учебных результатов. Исследователи отмечают, что ученики вынуждены разговаривать вживую, а не по телефонам, информирует The Guardian.

"Невозможно тайно сфотографировать кого-то в классе, а затем распространить фотографию в группе WhatsApp, поэтому наблюдается повышение социальной безопасности. Особенно во время перерывов между уроками ученики разговаривали по телефонам, а теперь вынуждены разговаривать... Возможно, они также чаще ссорятся, но школы, учителя и ученики вполне довольны тем, как улучшилась атмосфера", – говорит один из экспертов.

Сначала родители, учителя и ученики были против такой инициативы. Зато сейчас все они достаточно довольны результатом. В то же время, в начальных школах смартфоны не имели большого влияния, но четверть из учебных заведений положительно оценили их запрет. В то же время, в некоторых школах могут быть исключения для гаджетов, которые помогают в обучении.

Статистика Нидерландов сообщает, что 96% детей почти ежедневно пользуются Интернетом, преимущественно через свои телефоны. В прошлом месяце временное правительство посоветовало родителям запретить социальные сети для детей в возрасте до 15 лет и ограничить время, проведенное перед экранами, тогда как один депутат предложил полный запрет смартфонов в школах.

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