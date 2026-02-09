Дети начинают выбирать профессию в 8 классе, проходят практику: украинка рассказала интересный факт о школах в Швейцарии

В Швейцарии ученики 8 класса должны определиться с направлением, которое выберут после окончания школы. Так, школьники имеют выбор пойти в гимназию, обучение в которой продолжается 4 года, после чего будут сдавать выпускной экзамен и поступать в университет. Или же перейти в 9 класс, где в течение обучения должны найти Lehre (аналог профессионально-технического образования) или другой вариант.

Об этом в Instagram рассказала украинка Светлана Богонюк, которая проживает в Швейцарии. Кроме того, для 8-классников организуют встречи с коучами, которые помогают определиться, возят на ежегодные выставки профессий, проводят собрания с директорами училищ, техникумов и других заведений, которые рассказывают об условиях поступления и обучения. По ее словам, 8 класс – очень важен в системе швейцарского образования.

Дочь женщины хочет стать врачом-стоматологом, поэтому выбрала прохождение пробного периода (Schnuppertag) в этом направлении.

"Ульяна хочет стать врачом-стоматологом, поэтому выбирала для себя Schnuppertag в этом направлении. Она долго искала стоматологию, где сможет пройти обязательные 2 Schnuppertag ноября, получала много отказов. Но продолжала отправлять свои резюме и мотивационные письма. Одна стоматология попросила прислать ее табель за 7 класс", – рассказала Богонюк.

Она отмечает, что в Швейцарии оценки в табеле многое решают. Поэтому когда ее дочь получила табель с высокими оценками, стоматология с радостью пригласила девочку к себе на прохождение 2 дней практики.

"А через несколько дней позвонили еще из одной стоматологии и также пригласили ее на 1 день. Ульяне очень понравилось! И в 2 разных стоматологиях было абсолютно по-разному. После второй стоматологии она вернулась с огоньком в глазах и рассказывала, как же было круто. Она увидела и как пломбировали каналы, и как вырывали зуб и рассказала об этом мне во всех деталях. Ей доверили держать слюноотсос и у нее получилось с первого раза", – добавляет мама школьницы.

После прохождения подобной практики дети должны принести полученные результаты в школу. Таким образом, старшеклассники могут попробовать себя в желанной профессии, чтобы понять, подходит она им или нет.

