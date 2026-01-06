Как выглядит самая дорогая частная школа мира, где родители тратят более $200 000 в год, чтобы их дети жили среди принцев, шахмат и юных миллиардеров. Фото

Самая дорогая частная школа в мире Le Rosey, стоимость обучения в которой составляет более $200 000 (более 8 500 000 гривен) в год, расположена в швейцарских горах. В теплые месяцы студенты проживают в поместье Шато-дю-Розе XIV века в Ролле, а после Рождества они поселяются в шале на горнолыжном курорте Гштаад вплоть до марта. Здесь студенты учатся кататься на лыжах, посещают занятия по йоге и парусному спорту, путешествуют по миру, создают фильмы в виртуальной реальности и многое другое.

Учебное заведение называют "Школой королей", ведь среди ее выпускников король Испании Хуан Карлос, король Египта Фуад II, король Бельгии Альберт II, шах Ирана, принц Ренье, герцог Кентский и принц Карим Ага-хан. Также в ней учился внук британского политика Уинстона Черчилля, а также дети самых богатых семей мира, включая, Элизабет Тейлор, Джона Леннона, Ротшильдов и Рокфеллеров. Основана школа в 1880 году, информирует Daily Mail.

Главный кампус, который окружают пансионаты и спортивные площадки, имеет площадь 28 гектаров. На территории есть крытый и открытый бассейны, частные конюшни для верховой езды с 30 лошадьми, а также морской центр на Женевском озере со спа-центром, сауной и хамамом. Все это для учеников, которые переживают стресс после долгого дня.

Определяющей чертой школы является ограничение в 10% для каждой национальности, для того, чтобы создать сочетание культур и языков. Сюда может поступить только один из пяти заявителей . Школа гордится тем, что около 30% ее выпускников поступают в университеты, которые входят в 25 лучших вузов мира, включая Лигу плюща, Массачусетский технологический институт и Оксбридж.

Как выглядит день в международной школе Швейцарии

Учителя в Le Rosey управляют жесткой системой. Дети должны просыпаться ежедневно в 7:00 утра, а с 8:00 до 12:00 проводится шесть занятий, а также короткий утренний перерыв с чашкой традиционного горячего швейцарского шоколада или посещением кафе на территории. После обеда обучение состоит из трех уроков до 15:30. С 16:00 до 19:00 ученики могут принять участие в спортивных или художественных мероприятиях.

Зал Поля и Анри Карналя – это центр искусств и обучения школы, где работают три оркестра, два хора, три театральные группы, есть фотостудии, а также возможности заняться танцами, искусством и гастрономией. Концертный зал "Роузи" принимал одни из самых престижных музыкальных коллективов мира. Более 60% учеников играют на музыкальных инструментах или поют, а также есть 28 учителей музыки и более 320 музыкальных уроков еженедельно.

Школа ежегодно предлагает более 25 видов спорта и имеет на территории футбольные и регбийные поля, легкоатлетическую дорожку, баскетбольные площадки, площадки для пляжного волейбола, теннисные корты, два фитнес-зала и даже тир.

Полное образование в Le Rosey делится на четыре этапа: юниоры, кадеты, младшие старшеклассники и старшеклассники. Несмотря на богатство всех студентов, они делят свои общежития, а комнаты скромного размера.

При изучении растений и садоводства в Le Rosey есть теплица, полная редких экземпляров, которые дети могут анализировать и выращивать самостоятельно.

