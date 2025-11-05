Как выглядит единственная школа в Британии, где ни один из учеников не говорит на английском как на родном. Фото

Школа Коба Назрул в Великобритании уникальна, ведь она единственная в стране, где нет учеников, для которых родным языком является английский. Несмотря на это, руководство учебного заведения стремится, чтобы здесь училось как можно больше школьников.

92,5% мальчиков и девочек в школе разговаривают на бенгальском, информирует Daily Mail. Подавляющее большинство детей происходят из местной общины представителей Бангладеша. Однако есть немало молодежи из индийского и пакистанского происхождения, которые говорят на хинди и урду, а также школьники, которые говорят на албанском.

Кроме этого, есть ученики, которые владеют итальянским и немецким, и родились в Италии и Австрии в бангладешских семьях, а позже переехали в Лондон.

Родители в восторге от того, как проходит обучение их детей и они отмечают, что руководство учебного заведения пытается сделать пребывание в учебном заведении как можно более интересным. Так, администрация организует много внеклассных мероприятий, в частности поездки на море.

51,3% жителей Уайтчепела имеют азиатское происхождение. Этот район имеет давнюю историю гостеприимства иммигрантов.

Почти половина учеников в Коби Назрул имели право на премии – гранты, направленные на улучшение результатов обучения детей из неблагополучных семей. Благодаря такой схеме начальные школы получают 1480 фунтов стерлингов (более 80 тысяч гривен) на ребенка, а средства распределяются между заведениями в зависимости от того, сколько учеников получают бесплатное школьное питание.

Согласно последним данным об успеваемости, 76% школьников Коби Назрул соответствуют ожидаемым стандартам по чтению, письму и математике, хотя для всех 29 детей последнего класса начальной школы английский не был родным языком.

Для сравнения, средний показатель по местному уровню составляет 71%, а в Англии – 61%.

