Школьники ходят в подгузниках: 6 из 10 родителей в Великобритании не хотят приучать детей к горшку. Результаты опроса

Шестеро из десяти родителей не считают важным приучать своих детей к туалету перед началом обучения в школе. Кроме того, около 64% родителей считают, что их детям не нужно уметь сосредотачиваться на задании в течение десяти минут до начала формального образования в четыре года. А 70% говорят, что для их детей неважно знать, как пользоваться ножом и вилкой.

Такие результаты показал опрос правительства, информирует The Sun. Кроме того, половина родителей не считает важным, чтобы их дети умели говорить предложениями до начала обучения в школе. Еще 60% не считают, что мальчики и девочки должны уметь распознавать любые цифры или буквы.

Министерство образования запустило онлайн-справочник "Лучший старт в жизни", чтобы решить проблемы, связанные с тем, что учителя теперь вынуждены выполнять роль родителей-заменителей, одновременно совмещая обучение с традиционными занятиями.

При поддержке Национальной службы здравоохранения (NHS), пособие будет предлагать советы по режиму кормления и сна, развития речи, этапов развития ребенка и доступа к местным услугам по уходу за детьми. Национальная ассоциация профсоюза директоров школ предупредила, что руководители и персонал школ все чаще выполняют роль учителей, социальных работников и консультантов одновременно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что школьники начальных классов в Великобритании не умеют самостоятельно сморкаться, держать карандаши или сидеть ровно на стульях. Некоторые родители не имеют четкого понимания потребностей развития детей.

