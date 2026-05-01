Дети не должны иметь секретов от родителей: что не так с 'Фиксиками' и чем заменить этот российский мультик

Российский анимационный сериал "Фиксики" – история о вымышленных крошечных существах, которые живут внутри техники и помогают ее чинить, остается довольно популярным среди украинских детей. Впрочем, как объясняет руководитель Центра достоинства ребенка при Украинском католическом университете Кристина Шабат, такой контент является проблемным.

Видео дня

В комментарии для издания "Освитория" Шабат объяснила, что за хорошей концепцией, которая должна была бы развивать детей, на самом деле скрываются сомнительные месседжи. "Это пример того, как из хорошей идеи – заинтересовать детей наукой – получилось что-то совсем другое", – отметила она.

Шабат обратила внимание на ключевую опасность – мультфильм подрывает доверие между детьми и их родителями. "Есть какие-то таинственные создания – фиксики, и есть секрет, который дети не должны рассказывать взрослым. Хотя учитывая безопасность и цивилизованные нормы воспитания между детьми и родителями есть взаимное доверие и дети не имеют секретов от родителей", – объяснила эксперт.

По ее словам, формат подачи знаний в мультфильме также вызывает вопросы. "В каждой серии тот же алгоритм: воображаемые друзья мальчика фиксики постоянно рассказывают ему что-то о науке. Неважно, спрашивал ли мальчик или нет, они просто скармливают ему информацию", – говорит Шабат.

Отдельно она раскритиковала отсутствие в мультфильме развития социальных навыков. "Часто в сериях появляются социальные ситуации, но они всегда остаются нерешенными: кто-то кого-то обидел – серия закончилась, кто-то расстроен и плачет – серия закончилась", – описала педагог проблему.

По мнению Шабат, мультсериал, помимо прочего, воспроизводит устаревшую образовательную модель: "В целом "Фиксики" реплицируют советскую школу: есть кто-то, кто знает лучше тебя, он тебе скажет правильный ответ. К тому же hard skills – знания – важны, а коммуникация и все мягкие навыки – не важны, их просто нет в мультике", – объяснила она.

А родителям, которые ищут достойную замену популярному сериалу, Шабат посоветовала американский мультсериал для дошкольников "Исследовательница Ада Твист". Он легально доступен в украинском дубляже на Netflix. Сюжет этого сериала эксперт описала так: "У детей всегда есть проблема, которую они сами стремятся решить. В каждой серии дети проводят мозговой штурм и принимают все идеи, ни одну не критикуют".

Она добавила, что в этом мультфильме дети действуют, как настоящие ученые – выдвигают гипотезу и проверяют ее через эксперименты. "У них несколько раз ничего не получается, но они не сдаются, а совершенствуют свои идеи, пробуют что-то другое. В конце – все получается", – сказала Шабат.

Ключевое отличие американского сериала эксперт видит в подходе развития ребенка. "Здесь также есть ссылка на научные факты, но hard skills идут фоном, зато акцент – на мягких навыках: работа в команде, общение, принятие ошибок, много попыток и поддержка друг друга", – описала она. По словам Шабат, именно такой подход формирует здоровую среду для развития, где "наука здесь подается не как магия, а в каждой серии есть простой алгоритм настоящего научного исследования".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!