Украинские родители назвали 'шедевральный мультик', который научит малышей считать. Видео

Украинская TikTok-блогер @mariazaya6.6, которая воспитывает троих детей, рассказала об анимационном сериале, который учит дошкольников математике. В своем ролике она поделилась впечатлениями об этом мультфильме.

Видео дня

"Уже столько людей написало в комментариях, что их детки тоже по этому мультику научились складывать, вычитать, табличку умножения – и это вообще супер", – рассказала подписчикам Мария. По ее словам, речь идет о сериале Numberblocks, название которого можно перевести как "Цифроблоки".

Шоу было создано в 2017 году и имело целью научить детей дошкольного возраста (3-7 лет) азам математики. Его героями являются числа. Каждое число – это персонаж, состоящий из соответствующего количества блоков. Все имеют свои характеры: Единица – смелая и самостоятельная, Четверка любит квадраты, Семерка окрашена в цвета радуги, Восьмерка похожа на осьминога, а Одиннадцать любит футбол, ведь в футбольной команде именно 11 игроков.

Персонажи взаимодействуют между собой, превращаясь друг в друга. Так когда они "слипаются" вместе (сложение) или разделяются (вычитание), ребенок наглядно видит, как работает математика.

Вместо скучных примеров, зрителям здесь объясняют математические действия через приключения симпатичных героев. Они поют и танцуют, обучая малышей решать логические задачи. Кроме того авторы мультфильма выпускают персонажей в виде игрушек, с помощью которых дети могут осваивать счет не только во время просмотра, но и в игре.

Всего с 2017 года уже вышло 8 сезонов и свыше 170 серий сериала Numberblocks. За это время мультфильм успел объяснить детям не только простую арифметику, но и концепции четности/нечетности, умножения, деления и даже квадратные корни. Новые эпизоды публикуются на одноименном YouTube-канале. Мультфильм снимается на английском языке и пока не имеет украинской локализации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!