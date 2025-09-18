Психолог посоветовала 4 лучших мультфильма для детей дошкольного возраста: что посмотреть, кроме ''Винни Пуха''

Детский психолог назвала лучшие мультфильмы для просмотра детей дошкольного возраста. По ее словам, после просмотра этих видео, ребенок не будет чувствовать перевозбуждение нервной системы.

В видео на своей TikTok странице эксперт Дарья рекомендует включать эти мультики, если родители хотят, чтобы ребенок был спокойным, а не перегруженным. Ведь, как она объясняет, многие популярные детские видео являются слишком стимуляционными для дошкольного возраста.

Семья Блуи

По словам психолога, этот популярный детский австралийский мультсериал, который предлагает мягкую палитру с пастельными цветами, простые и жизненные сюжеты о семье, где всегда есть мораль об отношениях, сотрудничестве и эмоциях.

Птичья скала

Это новый мультсериал продукции Netflix. Психолог обращает внимание на то, что здесь можно увидеть спокойные тона природы, плавный нарратив с элементами познания мира, мораль в заботе, дружбе и любви к окружающей среде.

Винни-Пух от Disney

Эксперт называет этот мультфильм своей любимой классикой. По ее словам, он сочетает в себе теплые цвета, добрые истории о дружбе и взаимоподдержке. А мораль этого детского сериала всегда в сочувствии, доверии и силе маленьких радостей.

Рыбка Поньо (аниме Хаяо Миядзаки производства студии "Гибли")

Психолог отмечает, что поставила этот мультфильм аж на четвертое место своего рейтинга только потому, что он рекомендован для просмотра детям старшего возраста – от 6-7 лет, потому что имеет более глубокие сюжеты. Мультик рассказывает не только о любви и семье, а также затрагивает темы, как уважение к природе и о том, какой разрушительной и ужасной является война.

Однако, по ее словам, среди всех работ этого автора, все же есть замечательный мультик именно для дошкольного возраста, это "Рыбка Поньо". Эксперт рекомендует его к совместному просмотру родителями с детьми.

