Российские ''Маша и Медведь'' в топе: составлен рейтинг самых популярных мультфильмов среди украинских детей

Самым популярным мультфильмом среди украинских детей стал "Маша и Медведь". Несмотря на то, что сериал переведен на украинский, вероятно именно россияне получают с него прибыль, ведь в описании канала указан официальный российский сайт с доменом ".ru" и страница в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

Об этом информирует издание Детектор. Медиа, которое проанализировало популярные среди украинцев детские каналы, страной регистрации которых является Украина. Среди десятки лидеров подавляющее большинство имеют видео на русском языке.

Даже после 2014 года мультсериал транслировали на украинских телеканалах "Интер" и "1+1". А в 2017 году комиссия Госкино рассматривала требование запретить мультфильм из-за якобы наличия нарративов российской пропаганды. Так, в одной из серий главная героиня появилась в шляпе НКВД – одного из органов СССР, работники которого в частности занимались подавлением антисоветских освободительных движений.

Авторы исследования предполагают, что благодаря регистрации канала в Украине российская компания может обходить приостановку монетизации на YouTube для пользователей из России, чтобы продолжать зарабатывать на украинцах. Кроме того, на платформе существует ряд других языковых версий "Маши и Медведя", в частности на английском, французском и испанском.

"Если очень грубо посчитать и учитывать то, что дети мультфильмы смотрят долго, что дает глубину просмотра, то средний RPM "Маши и медведя" может быть 3 доллара. Таким образом только за 2025 год россияне вероятно заработали на украинских зрителях 2,4 миллиона долларов. Вот и донаты на российскую армию. А этот канал существует более 11 лет", – говорит Ольга Тищук-Вольская, руководитель Tyshchuk Digital HUB, занимающейся развитием брендов в ютубе.

Второе место в рейтинге занял канал львовских авторов и певцов "С любовью к детям", который в 2025 году забрал 614 миллионов просмотров. На нем публикуют детские песни и зарядки для малышей.

Также в перечень попал контент для подростков, который создают преимущественно на русском языке, отмечает Тищук-Вольская. В первой десятке – каналы Fast Sergey и Amelka Karamelka.

В то же время, значительную популярность имеют каналы "Леди Баг и Суперкит", "Бробакс" и "Плюс плюс", которые публикуют детские мультсериалы.

Российское происхождение каналов, несмотря на позиционирование "в Украине", определить непросто. Все потому, что только YouTube может предоставить документы о том, кто является их конечным бенефициаром.

Однако некоторые каналы могут иметь в описании ссылки на российские сайты и соцсети.

