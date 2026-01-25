Дети не могут мыслить и доносить свое мнение, результаты НМТ плачевные: педагог объяснил проблемы с преподаванием украинского языка в школе

Во время выполнения Национального мультипредметного теста (НМТ) по украинскому языку, где задание не предусматривает даже написания текста от руки и изложения своих мыслей в сочинении, только 4% участников экзамена пересекают границу в 180 баллов. Это примерно 12 тысяч абитуриентов.

Такие плачевные результаты экзамена озвучил первый проректор Киевской школы экономики и бывший заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в эфире YouTube-канала УТ-2. Он отметил, что современные дети не умеют мыслить и доносить свое мнение.

"Уже сейчас я бы охарактеризовал выпускников школ, как функционально неграмотных людей. ЮНЕСКО ввело этот термин не для Украины, а в целом, потому что это явление наблюдается много где", – говорит эксперт и объясняет, что формально ребенок закончил школу, получил оценку по знанию родного языка, но не может ни устно, ни письменно изложить какие-то сложные мысли.

По словам Егора Стадного, изучение родного языка в школе должно основываться на том, как человек мыслит.

"Как мы мыслим, аргументируем. Это все ход мышления. С этим развивается критическое мышление, умение формулировать и аргументировать свое мнение. И с этим всем у нас большие проблемы", – уверен педагог.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что лишь около 100 выпускников (3,8%), выбравших для сдачи на НМТ химию, получили высокие 180-200 баллов.

