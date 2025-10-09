'Дети не могут проценты посчитать, а мы даем им теоремы синусов и косинусов'. Ученая МАН назвала проблемы школьной программы по математике

Доктор физико-математических наук и заведующая лабораторией прикладной математики Малой академии наук Украины Екатерина Терлецкая назвала проблемы школьной программы по математике. В частности, по ее словам, часто детям дают слишком много тем, не сформировав базовых умений и хотят, чтобы они все знали.

В интервью Василию Байдаку она объясняет, что школьники не могут посчитать проценты, однако им уже дают теоремы и задачи с параметрами. Поэтому, по ее мнению, программу нужно разгружать и постоянно делать повторение тем, объясняя их немножко сложнее.

"Мы хотим, чтобы дети знали все. А в конце концов имеем проблему, что никто уже проценты не может посчитать, а мы хотим ему дать теорему синусов, косинусов, все свойства логарифма и чтобы они задачи с параметрами решали, а они не умеют даже процентов считать. Так возможно им надо повторить проценты и научить их решать несложные уравнения", – говорит Терлецкая.

Она отмечает, что детей следует учить видеть математику в бытовых вещах, например, как применять теорему косинусов, когда вешать полочку. Кроме того, по мнению эксперта, стоит разделить математику на несколько групп: для тех, кто изучает ее это из любопытства и для тех, кому это надо, чтобы действительно применять в жизни.

"Возникает: "А как это? Наши дети будут жить без торемы косинусов? А как же они, бедняги, дальше будут жить, если не будут знать?" Мы давайте научим и покажем с разных аспектов какие-то вещи, которые действительно будут полезными. А тем, кто хочет идти и заниматься математикой, им давать все. Давайте их просто разделим, сделаем математику А и математику Б. И будем давать разную математику для тех, кому это просто интересно, и для тех, кому это надо, для того, чтобы действительно применять и видеть вокруг, будем давать немного другую математику", – объясняет ученая.

