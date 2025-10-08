'Это задачи о жизни'. Ученая МАН объяснила, почему дети любят математику до 5 класса, а потом боятся

Доктор физико-математических наук и заведующая лабораторией прикладной математики Малой академии наук Украины Екатерина Терлецкая объяснила, что детям нравится математика в начальной школе, ведь она связана с жизнью. Например, дети считают яблоки или сколько они могут купить тетрадей на определенную сумму.

В интервью Василию Байдаку ученая МАН отмечает, что до пятого класса задачи, которые решают дети, не имеют другой нагрузки, кроме тренировочной функции. Однако потом у школьников начинаются проблемы, ведь появляются сложные примеры.

"Цель математического образования – это натренировать наш мозг на математических задачах. Потому что действительно те задачки, которые мы решаем в школьных учебниках, они кроме какой-то такой тренировочной функции обычно не имеют какой-то другой нагрузки. Математика до пятого класса – это по сути абсолютно прикладные вещи. Мы считаем яблоки. Ну, что не надо считать яблоки, что не надо считать стоимости там тетрадей, сколько там тетрадей можно купить на такую-то сумму. То есть эти задачи – это все про жизнь. И как правило детям математика до пятого класса нравится", – сказала Терлецкая.

По ее словам, если учитель упустил переходный момент, не давал объяснений и не повторял, то половина детей будет иметь проблемы с математикой дальше, ведь им не понятно, как работать с уравнениями или параметрами.

